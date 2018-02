Dordogne, France

Le Périgord s'emmitouffle ! Le froid s'ancre bel et bien sur toute la France. Des températures glaciales jusqu'à -15 degrés en ressenti dans le département de la Dordogne. Le vent de Nord-Est souffle très fort. Le froid venu de Sibérie s'installe pour de bon. Météo France prévoit des températures encore négatives au lever du jour. Nettement en dessous des normales de saison. C'est clairement une offensive hivernale.

Jusqu'à -15 degrés en ressenti aux confins de la Haute Vienne et du Limousin

Les températures descendront jusqu'à -15 degrés en ressenti aux confins de la Haute Vienne et du Limousin, ce mardi matin. Le thermomètre affiche -9 à -6 degrés au lever du jour à Boulazac ou à Ribérac. D'ailleurs, malgré un franc soleil toute la journée, il n'y aura pas de dégel sur la moitié nord du département, 0 degré au meilleur de la journée à Nontron et Thiviers. Pas plus de 2 degrés à Bergerac, et toujours -3, -4 en ressenti. Des rafales de vent de 40-50 km/h vont accentuer cette sensation de froid.

Grand écart de températures en fin de semaine

Un redoux est attendu pour ce mercredi. Avec quelques flocons, 1 à 2 cm de neige sur le Bergeracois et le Sarldais. Rien de bien méchant, la neige ne devrait pas tenir au sol. Puisqu'il devrait pleuvoir en fin de semaine, avec un air beaucoup plus doux. Les températures vont même remonter d'un coup. Grand écart, de -15 degrés en ressenti, le thermomètre va monter jusqu'à 15 degrés pour les maximales en fin de semaine.