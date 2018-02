Ce mardi a été l'une des plus froides journées de l'hiver. Les températures relevées en Côte-d'Or et Saône-et-Loire sont descendues au-delà des -10°c selon Météo France. Les mêmes valeurs minimales sont attendues dans les deux départements mercredi matin.

Des températures glaciales ont été relevées mardi matin par Météo-France en Côte-d'Or et Saône-et-Loire. Au plus froid, il a été constaté jusqu'à -13°C à Saulieu, -12°C à Chatillon-sur-Seine, 10°C à Montbard, et -9°C à Dijon, Beaune et Seurre. Plus au sud de la Bourgogne, -12°C ont été relevés à Mont-Saint-Vincent, -10°C à Autun, -9°C à Louhans-Cuiseaux et -8°C à Mâcon.

Ailleurs dans le pays

Ailleurs dans le pays, de fortes gelées ont été constatées presque partout. Météo France a relevé sous abris des températures parfois inférieures à -10°C dans l'Est du pays. On retiendra qu'il a fait -15°c au Puy-en-Velay, -12°c à Saint-Étienne, Ambérieu et Langres, -11°c à Besançon, -9°c à Auch, -8°c à Lyon, -7°c à Béziers, -6°c à Paris et Quimper, -2°c à Menton.

Les prévisions météo pour mercredi

Selon Météo France, un voile nuageux gagne en cours de matinée l'ouest, le Centre et la Franche-Comté. Après la pluie en matinée, il neige en seconde partie d'après-midi sur la Bourgogne, le sud de la région Centre, le Poitou Charentes et le sud des Pays de Loire. Des températures équivalentes à celles relevées mardi sont attendues mercredi matin en Côte-d'Or et Saône-et-Loire.

Le plan grand froid activé en Côte-d'Or et Saône-et-Loire

Outre la Côte-d'Or et Saône-et-Loire, 67 autres départements sont concernés par le plan Grand froid pour l'hébergement des sans-abri depuis lundi, selon le ministère de la Cohésion des territoires, alors que la vague de froid polaire venue de Russie a fait baisser les températures mardi. Seuls une partie de la Bretagne, du Sud-est, et du Sud-ouest sont épargnés.