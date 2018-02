Ce mardi a été l'une des plus froides journées de l'hiver. Les températures relevées en Savoie et Haute-Savoie sont descendues bien au-delà des -20°c selon Météo France. Des valeurs minimales équivalentes sont attendues dans les deux départements mercredi matin.

Des températures glaciales ont été relevées mardi matin par Météo-France en Savoie et Haute-Savoie. Au plus froid, il a été constaté jusqu'à -27°C à Tignes, -23°C à La Plagne et Bessans. Les sondes des stations météorologiques ont également relevé -30°C degrés au sommet de l'Aiguille du Midi, -20°C au Grand-Bornand, -10°C à Annecy et -7°C à Chambéry.

- Creative Commons

- Creative Commons

Ailleurs dans le pays

Ailleurs dans le pays, de fortes gelées ont été constatées presque partout. Météo France a relevé sous abris des températures parfois inférieures à -10°C dans l'Est du pays. On retiendra qu'il a fait -15°c au Puy-en-Velay, -12°c à Saint-Étienne, Ambérieu et Langres, -11°c à Besançon, -9°c à Auch, -8°c à Lyon, -7°c à Béziers, -6°c à Paris et Quimper, -2°c à Menton.

Les prévisions météo pour mercredi

Selon Météo France, le temps change par le sud du pays, avec l'arrivée une perturbation qui remonte d'Espagne vers le sud de la France. Dès le lever du jour, des chutes de neige sont attendues sur les Alpes, et également la nuit suivante, de 2 à 10 cm. Les températures attendues mercredi matin sont équivalentes à celles constatées mardi matin.

- © Météo France

© Visactu

Le plan grand froid activé en Savoie

Outre la Savoie, 68 autres départements sont concernés par le plan Grand froid pour l'hébergement des sans-abri depuis lundi, selon le ministère de la Cohésion des territoires, alors que la vague de froid polaire venue de Russie a fait baisser les températures mardi. Seuls une partie de la Bretagne, du Sud-est, et du Sud-ouest sont épargnés.