Les températures fraîches persistent, avec un épisode de froid plus intense encore, depuis ce lundi 26 février. Mais comment les animaux de cirque vivent ce temps glacé ? Et comment les employés, qui vivent en itinérance, travaillent, malgré le temps. Reportage au cirque Arlette Gruss, à Rouen.

Rouen, France

Le cirque Arlette Gruss est installé à Rouen, au bout des quais rive droite, depuis le 22 février. Certaines bêtes sont tout à fait acclimatées au froid, d'autres ont besoin d'encore plus d'attention.

"On va aller voir les quatre demoiselles : les éléphants. Elles sont chauffées 24h/24, sept jours sur sept, à minimum 15 degrés. C'est les mieux loties du cirque, presque mieux que nous !" explique Robert, qui nous fait entrer dans le chapiteau des éléphants.

Au fond du chapiteau, les éléphants ont un parquet, qui permet de protéger les pattes du froid. © Radio France - Sixtine Lys

Les pachydermes font partie des animaux les plus sensibles au froid, alors il faut les chouchouter. Georgika Kobann est le cofondateur du cirque. "Les éléphants sont sur un plancher pour qu'ils n'aient pas de problèmes de pattes. C'est très suivi."

Même l'alimentation est surveillée

En période de grand froid, rien n'est laissé au hasard. "Dans les écuries, il y a une chaleur constante qui se dégage de tous les animaux. Et puis quand il fait très très froid, on met une couverture sur les chevaux et les poneys", ajoute Georgika.

Même l'alimentation est contrôlée : "A l'approche de l'hiver, les animaux mangent un peu plus pour créer une graisse protectrice. C'est le cas des tigres, qui mangent sept à huit kilos de viande par jour, avec des vitamines."

Ces tigres ont actuellement leur fourrure d'hiver, et prennent de la graisse pour se protéger naturellement du froid. © Radio France - Sixtine Lys

Ces tigres du Bengale ont déjà revêtu leur fourrure d'hiver et ont pris quelques kilos de graisse pour se protéger naturellement du froid. Leur dresseuse Sarah leur met plus de paille, ce qui permet de mieux isoler l'endroit où ils dorment. Ces grands chats ont aussi droit à des lumières infrarouge en guise de chauffage.

Et les plus durs à cuire du cirque sont les lamas et les chameaux, à l'aise aussi bien au froid qu'en plein soleil.

La vie pour les 140 employés

Et il n'y a pas que les artistes à quatre pattes, il y a aussi les 140 personnes qui font vivre le cirque. Georgika Kobann, qui a cofondé le cirque avec sa femme Arlette, se rappelle ses premières années sur les routes, dans les années 1960. Autant dire que les caravane n'étaient pas vraiment chauffées.

Témoignage de Georgika Kobann, qui a commencé dans le monde du cirque il y a près de 50 ans. Copier

Les caravanes, toujours plus modernes, sont aussi bien chauffées qu'une maison. Seul problème : les tuyaux d'eau qui gèlent le matin.

Pour les conditions de travail, la dresseuse Sarah avoue avoir très souvent froid. Ceux qui s'occupent des animaux travaillent 80% du temps dehors. Le pire c'est l'humidité et la pluie, "impossible de se réchauffer, il faut se changer 10 fois par jour !" Et pour les artistes, attention aux courants d'air dans le chapiteau.

Les caravanes couchettes © Radio France - Sixtine Lys

Et les conditions de travail des tous ces circassiens ne vont pas s'améliorer. Le cirque quitte Rouen le 5 mars, pour le nord de la France et l'Alsace.