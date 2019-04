Grand Nancy : la forêt de Haye n'est pas une déchetterie !

Maron, France

Sur une ligne forestière du territoire de Maron (Meurthe-et-Moselle), à plus de 3 km de tout axe, une trentaine de pneus amassés. "Les gens rentrent de plus en plus profondément en forêt", constate Philippe Pernodet, responsable de l'unité territoriale Grand Nancy de l'ONF (Office national des forêts). "Se sachant surveillés en périphérie par les caméras qui sont installées aux carrefours, aux entrées de forêts, ils changent de stratégie."

Mais confondent toujours le massif avec une déchetterie ou une poubelle géante. Des matelas, canapés, éviers ou donc pneus usés sont abandonnés. Leur enlèvement génère un coût de 8 000 à 10 000€ par an pour l'ONF Grand Nancy.

Un tel amas d'amiante nécessite l'intervention d'une entreprise spécialisée © Radio France - Isabelle Baudriller

A peine 1 km plus loin, plusieurs mètres cube d'amiante qui, eux, nécessitent l'intervention d'une société spécialisée. "Le traitement des dépôts actuels d'amiante vont me coûter aux alentours de 12 000€", se désole Philippe Pernodet.

Les caméras de surveillance comme celle-ci sont régulièrement déplacées © Radio France - Isabelle Baudriller

Le massif de Haye compte 110 km de routes forestières, des axes interdits à la circulation mais rien ne semble freiner les contrevenants, particuliers ou professionnels. Alors l'Office national des forêts change, lui aussi, de stratégie. "Les caméras tournent désormais aussi à l'intérieur du massif et sont changées d'emplacement. Elles nous renseignent : des conducteurs sont très réguliers, on les repère assez facilement sur les caméras. A bon entendeur, salut !", prévient Philippe Pernodet.

Et de rappeler que circuler sur une route forestière peut donner lieu à un PV de 135€. Le constat d'un dépôt sauvage, lui, est transmis au parquet. L'amende peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros.