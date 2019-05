Grand nettoyage de printemps dans les Gorges de l'Ardèche

Vallon-Pont-d'Arc, France

Ce mercredi, 135 bénévoles se sont retrouvés dans les Gorges de l'Ardèche pour une grande opération de nettoyage de printemps. Après une dizaine de kilomètres parcourus, les bénévoles entassent leurs sacs-poubelle bien remplis avec des déchets en tout genre.

Deux tonnes et demi de déchets ramassés

Le long des berges, Richard, un bénévole, a trouvé un peu de tout : "Des bouteilles, beaucoup de boîtes de ferrailles, du plastique, du tissu, des lunettes, des chaussures de gamins et des pneus, c'est surtout ça qu'on trouve" Parfois quelques surprises sont retrouvées par les bénévoles explique Sylvestre : "On a trouvé des grilles de barbecue, même le gouvernail c'est une vieille barque, sur une des rives on a trouvé un canoë qui était accroché dans l'arbre. On a dû le décrocher à deux et on l'a tiré, mais c'est un canoë en fibre de verre donc on se demande comment il a réussi à atterrir en haut de l'arbre."

Les bénévoles ont l'impression en tout cas de voir moins de détritus, Sabine Bourray est directrice du syndicat de gestion des Gorges de l'Ardèche : "Normalement, il y a plutôt trois barques remplies et aujourd'hui sur ce tronçon là deux barques donc un peu moins. Par contre, ce que j'ai pu voir c'est qu'au-delà de gros déchets, il y a surtout énormément de petits déchets."

Des bouteilles, des lunettes, des chaussures et des pneus

Moins de déchets, c'est une bonne chose, mais difficile de croire un jour au zéro déchets dans des Gorges de l'Ardèche pour Sabine Bourray, la directrice du syndicat de gestion des Gorges de l'Ardèche : "Je n'y crois pas. On peut le rêver mais quand on voit qu'on consomme tous beaucoup de plastique. Il y avait des pailles des choses comme ça. Tant qu'on consommera du plastique, on en retrouvera dans la rivière." Tous les bénévoles se sont donc promis de revenir l'année prochaine pour un nouveau nettoyage de printemps.

135 bénévoles ont participé à l'opération de nettoyage des Gorges de l'Ardèche © Radio France - Romane Porcon

Des pneus de voiture mais aussi de tracteur sont régulièrement ramassés © Radio France - Romane Porcon

Des lunettes sont souvent trouvées sur les berges de l'Ardèche © Radio France - Romane Porcon

Les déchets sont transportés grâce aux canoës © Radio France - Romane Porcon