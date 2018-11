Grand Paris : un premier pas vers l'interdiction des véhicules les plus polluants

Île-de-France, France

Les véhicules diesel immatriculés avant 2001 seront-ils bannis du Grand Paris l'été prochain ? C'est en tout cas l'objectif de la Métropole, dont les élus ont voté l'interdiction des véhicules classés Crit'Air 5, à partir du premier juillet prochain.

Mais cette interdiction n'est pas encore effective : elle doit désormais faire l'objet d'un arrêté municipal dans les 79 communes concernées. Hors, plusieurs élus ont déjà fait savoir qu'ils n'y sont pas (ou plus) favorables. C'est notamment le cas du maire de Saint-Denis : Laurent Russier (PC) annonce qu'il ne prendra pas d'arrêté, notamment pour "ne pas pénaliser les plus fragiles".

En plein mécontentement sur le coût de la voiture et plus précisément des carburants, l'écho de cette décision a de quoi faire bourdonner certaines oreilles. "On n'est qu'au début du processus", admet le président de l'association Respire, qui milite pour cette interdiction aux véhicules les plus anciens. Mais pour Olivier Blond, pour convaincre les élus récalcitrants, il faut davantage de mesures d'accompagnement (pour aider les propriétaires à acheter une autre voiture, développer les transports en commun). Et il faut aussi rappeler l'impact sanitaire de la pollution dans le Grand Paris. Chaque année, elle fait "6.500 morts à sur le territoire de la Métropole".