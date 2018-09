La Rochelle, France

Le projet s'appelle Plastic Odyssey, il est porté par 4 jeunes gens, âgés de 25 à 30 ans, qui se présentent comme des aventuriers au service de l'environnement. L'histoire a débuté avec deux d'entre eux, Alexandre Dechelotte et Simon Bernard d'anciens officiers de la marine marchande qui ont constaté au cours de leurs voyages que le plastique faisait de gros dégâts en Asie ou encore au Sénégal. Ils ont alors imaginé construire un catamaran de 25 mètres doté d'une véritable usine de valorisation et de transformation du plastique. Mais surtout un bateau qui fonctionne grâce aux déchets plastiques transformés en carburant.

Alexandre Dechelotte et Benjamin de Molliens deux des 4 cofondateurs de Plastic Odyssey © Radio France - Catherine Berchadsky

Très vite, ce ne sont plus deux mais 4 jeunes ingénieurs (Bob Vrignaud , Alexandre Dechelotte,Simon Bernard et Benjamin de Molliens ) qui s'investissent dans l'aventure, et qui construisent eux-mêmes un prototype. C'est un petit bateau de 6 mètres équipé d'une petite unité de transformation, qui change le plastique en carburant. Ce bateau présenté au Grand Pavois de La Rochelle a entrepris un tour de France pour faire la promotion du projet Plastic Odyssey.

Mise à l' eau du prototype © Radio France - Catherine Berchadsky

Le futur catamaran sera lui doté d'une petite usine qui triera les déchets plastiques ramassés à terre lors des escales. Le plastique sera ensuite, soit recyclé en objet durable, soit utilisé comme carburant. A terme, les 4 jeunes aimeraient pouvoir implanter à terre des mini-usines de transformation, sur le modèle de leur bateau. Reste à trouver le financement, dans un premier temps ,les 4 jeunes tablent sur 2 millions d'euros par an sur 5 ans, pour un départ prévu autour du monde en 2020.