Grande America : la Gironde doit-elle craindre une marée noire ?

Gironde, France

L' Argonaute, le navire anti-pollution a appareillé de Brest ce mercredi soir soir. Il est arrivé sur la zone ce jeudi en fin de matinée dans des conditions météo très difficile. La préfecture maritime fait aussi revenir sur place le Sapeur, bâtiment d'assistance et de dépollution. L'Agence européenne pour la sécurité maritime va également affréter dans les prochaines heures un autre navire anti-pollution. L'armateur italien du Grande America, qui a sombré mardi, fait aussi venir sur place un remorqueur, l'Union Lynx, pour récupérer les déchets et les conteneurs qui pourraient dériver à la surface. Dans quelques heures, il y aura donc 4 navires sur zone engagés pour lutter contre les risques de pollution.

La nappe d'hydrocarbure se dirige vers le sud-ouest. - © Marine Nationale

François De Rugy, le ministre de la transition écologique est à Brest, pour gérer le naufrage du Grande America, le cargo italien qui a sombré mardi à 330 kilomètres à l'Ouest de la Rochelle. Il affirme que "tout sera fait pour limiter l'impact de la pollution". Une nappe d'hydrocarbures se dirige vers les côtes de la Gironde ainsi que celles de Charente-Maritime. Elle mesure 10 kilomètres de long pour 1 kilomètre de large et le courant pourrait la faire toucher terre dimanche soir ou lundi. La préfecture de Gironde a donc placé ses services en phase de pré alerte. Il s'agit de préparer des moyens anti-pollution. Du fuel lourd s'est échappé des cuves du Grande America. Il transportait 2.200 tonnes d'hydrocarbures. Par comparaison, lors de la catastrophe de l'Erika en 1999, 37.000 tonnes de fuel avaient été rejetées en mer.

Il ne faut pas transformer l'alerte en psychose.

"On craint toujours une pollution, estime Dominique Bussereau, président du département de la Charente-Maritime et de l'Assemblée des Départements de France. Les risques existent pour nos côtes car les vents et les courants entraînent la nappe vers le Sud-Ouest. Tout le monde est en alerte mais on ne sait pas où va aller cette maudite nappe. Il ne faut pas transformer l'alerte en psychose car on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On est mieux armés aujourd'hui pour éviter une catastrophe avec des navires capables de dépolluer en mer et davantage de moyens au sol".