Grande America : un premier contenu remorqué à La Rochelle

La Rochelle, France

En attendant d'éventuelles galettes ou boulettes de fioul en provenance du Grande America, c'est un conteneur échappé du cargo naufragé qui a touché la terre, mardi à la mi-journée, dans le port de commerce La Pallice à La Rochelle. Le conteneur a été tracté aux frais de l'armateur par un remorqueur belge, l'"Union Lynx".

La cargaison devait être expertisée mardi après-midi. Selon la préfecture, le conteneur ne contiendrait pas des produits chimiques comme le craignent de nombreux élus, mais... des chips. La préfecture de Charente-Maritime évoque 44 palettes au total de la marque "Pringles", soit un peu plus de 6 tonnes au total.

D'autres conteneurs attendus

Selon la direction du Port Atlantique de La Pallice, plusieurs autres conteneurs du Grande America ont été aperçus lors d'un survol opéré par la Préfecture maritime de l'Atlantique. Ils pourraient être ramenés à La Rochelle dans les prochaines semaines. Ces conteneurs font partie de ces objets flottants en mer qui constituent "l'un des principaux dangers de la navigation" comme le rappelle Dominique Bussereau, président de la Charente-Maritime et ancien secrétaire d'Etat aux transports.

Une fois à terre, le conteneur devait être expertisé, pour s'assurer qu'il n'est pas dangereux. A l'intérieur, a priori, des chips. - Thierry Rambaud / PALR

Dominique Bussereau a rencontré mardi matin à La Tremblade les maires de la CARA, l'agglomération de Royan. L'occasion de donner un peu d'espoir aux élus, car la Charente-Maritime espère échapper aux boulettes du Grande America. Les vents poussent la pollution vers le sud, et d'éventuelles boulettes et galettes ne sont pas attendues sur les côtes avant une bonne semaine. Surtout, la météo s'améliore et depuis lundi, un dispositif anti-pollution a pu être déployé au-dessus de l'épave, qui laisse peu à peu s'échapper du fioul.

Des boulettes sur l'île d'Aix

Lors de cette rencontre, en présence du préfet Fabrice Rigoulet-Roze, les pompiers de Charente-Maritime ont révélé avoir été appelés ce week-end par le maire de l'île d'Aix pour expertiser des boulettes de pétrole échouées sur l'île. Six ou sept boulettes. Une provenance du Grande America a été exclue, étant donné que la pollution est encore loin de nos côtes. Mais des analyses doivent encore le confirmer. Le pétrole a été spectrographiée, et les résultats envoyés au Cedre, le laboratoire qui a expertisé le fioul du Grande America.