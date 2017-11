Grandes marées : des coefficients supérieurs à 100 ce week-end sur la côte atlantique

Prudence si vous vous promenez sur le littoral ce week-end. Des coefficients de marée supérieurs à 100 sont attendus en Bretagne, jusqu'à 107, à l'occasion des grandes marées.

La préfecture d'Ille-et-Vilaine met en garde les promeneurs de ce premier week-end de novembre : pour ces grandes marées, des coefficients de marée supérieurs à 100 sont attendus sur la côte, jusqu'à 107. Des courants forts et une remontée rapide des eaux sont attendus jusqu'à mardi 7 novembre. De fortes rafales de vent sont à prévoir ainsi qu'une houle importante. Navigateurs, promeneurs et pêcheurs à pied sont invités à la plus grande prudence.

Voici les consignes de sécurité émises par la préfecture :