Manche, France

Sur une échelle de 20 à 120, sachant que le coefficient d'une grande marée moyenne est de 95, 109 est un joli score. Le niveau de la Manche va monter de six mètres en quelques heures. Le pic est prévu ce vendredi à 10h10 : le niveau de la mer et le coefficient seront à leur maximum, il faudra se montrer prudent, car l'eau monte vite et se retire vite, créant de forts courants qui peuvent entraîner bateaux et pêcheurs à pied.

Il faut impérativement connaître les horaires des marées et ne pas se laisser prendre de vitesse par l'eau montante.

à lire VIDÉO - Six conseils de prudence pendant les grandes marées

Certes, une grande marée n'est pas dangereuse en tant que telle, mais les mauvaises conditions météo peuvent la rendre dangereuse. Cette fois-ci, ce n'est pas la pluie qu'il faut redouter mais les vents. S'ils se montrent trop violents, ils pourraient être à l'origine de hautes vagues capables d'inonder le littoral. Des rafales de 80 km/h ont balayé les côtes dans la nuit de mercredi à jeudi, notamment à Granville, aux Pieux et à Saint-Germain-des-Vaux. Des orages sont prévus ce jeudi sur tout le département, qui a été placé en vigilance jaune vagues-submersion et orages inondations jusqu'en milieu de journée.

Les grandes marées reviendront à un niveau normal lundi, avec un coefficient de 92. Retour de la marée basse samedi 10 février, avec un coefficient de 35. Le dernier record de grande marée remonte à trois ans, en 2015, avec ce qu'on a appelé "la marée du siècle" qui avait atteint 119 de coefficient.