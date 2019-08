Grandes marées : opération de comptage de pêcheurs à pied sur le littoral

Les grandes marées de ce premier week-end d'août seront l’occasion de procéder au comptage annuel des pêcheurs à pied récréatifs, qui sont plus de deux millions. 150 personnes seront mobilisées sur toute la façade maritime française. Ce comptage est une première entre Wissant et Bray-Dunes.

Ce week-end, partout en France, et notamment entre Wissant et Bray-Dunes, les pêcheurs à pied seront comptés, à l'occasion des grandes marées.

Entre 8h50 et 9h50, pour la basse mer de ce samedi, de Bray-Dunes à Wissant, sur la Côte d'Opale, quinze sites seront observés, par une trentaine de bénévoles et de d’agents de structures de protection de l’environnement. Ils sont coordonnés par Chloé Schwedemann, du Cpie Flandre maritime : "Les observateurs vont un petit peu marcher et observer à la jumelles pour compter le nombre de pêcheurs."

On en profite pour regarder le nombre de promeneurs, de promeneurs avec un chien, de kite-surf ou de paddle.

Pas pour limiter la pratique

Ce comptage des pêcheurs de moules, coques et autres crevettes n’a pas pour but de limiter la pratique, assure Léa Brieau qui chapeaute l’opération en Manche et Mer du Nord : "C'est important d'avoir une vue d'ensemble de cette activité, parce que c'est la première activité de prélèvement de ressource en France, avant la chasse et avant la pêche embarquée."

"Cela permet aussi de faire passer des messages de bonnes pratique, ajoute Léa Brieau. Pour que la pêche à pied reste durable, que les pêcheurs pêchent comme il faut, qu'ils ne se mettent pas en danger, sur les plages."

C’est notamment faire attention aux heures de marée, ne pas aller sur les sites interdits à la collecte en raison de risques sanitaires, et respecter les tailles minimales et les quantités de prélèvement.