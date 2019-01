Grandes marées : prudence sur le littoral basque

Pays Basque, France

Le phénomène est classique à chaque hiver, mais il appelle à la prudence. Depuis ce lundi, les coefficients de marée dépassent les 100 sur la façade Atlantique. Pour l'instant rien d'inquiétant, sauf qu'un épisode de fortes rafales est attendu à partir de ce mardi : des rafales de l'ordre de 50 à 60 k/h, et des pointes de 80 à 90 k/h possibles sur le littoral. Cela ne va pas faire bon ménage avec les coefficients attendus dans les prochaines heures : 107 lors de la pleine mer mardi à 17h40, puis 108 le lendemain à 6h et 18h30. Avec des creux dépassant les 5 mètres au large, les plus grosses vagues vont déferler mercredi, et pourront toucher le rivage.

Face aux risques de vagues submersion, la ville de Biarritz a pris ses précautions habituelles : elle a décidé de fermer plusieurs sites dont le Phare ou le Rocher de la Vierge, ce lundi après-midi et ce mardi matin, lors des créneaux de marées hautes (entre 3h30 et 7h mardi matin). Elle renforcera son dispositif de sécurité ce mardi, en installant les fameux "big bags", les sacs de sables sur la grande plage pour protéger le casino et la piscine municipale. Mercredi, l'accès à toutes les plages sera interdit à marée haute.

De fortes chutes de neige dans les Pyrénées

Autre invitée de la semaine : la neige. Alors que jusqu'à présent l'enneigement restait très inférieur à la normale dans les stations de skis, la donne va changer ce mardi, puisque de forts cumuls sont annoncés sur les Pyrénées jusqu'à jeudi : de 5 à 20 cm à partir de 700 mètres, et jusqu'à 1m50 voire davantage à partir de 1400 mètres. Conséquence : un fort risque d'avalanches pour la journée de mercredi, prévient Météo France. Mais contrairement à d'autres régions françaises, il ne devrait pas neiger en plaine au Pays basque.