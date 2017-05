Grands Crus de Bourgogne : il y a quatre-vingt ans jour pour jour, la route des vins était créée

Il y a quatre-vingt ans jour pour jour, la Route des Grands Crus de Bourgogne était créée. Un événement avait lieu au Clos de Vougeot pour l'occasion. Retour sur l'historique de cette route, pionnière dans son domaine.

Un anniversaire plutôt hors-norme ! Celui de la Route des Grands Crus de Bourgogne, qui fête ses quatre-vingt ans. Le 14 mai 1937, le Conseil Général adoptait en session plénière la création de cette route qui a donc été tracée, dessinée, et qui devient alors la première route des Grands Crus de France.

Les vignes du Clos de Vougeot. © Radio France - Soizic Bour

Première du nom

Longue de soixante kilomètres, elle sillonne la Côte-d'Or, entre Dijon et Beaune, en passant par tous les petits villages viticoles qui font la richesse du patrimoine bourguignon, Chambertin, Gevrey, Musigny, Chambolles, Vougeot, Chassagne ou encore Vosnes Romanée.

Une initiative des vignerons de Côte-d'Or

Pour comprendre la création de cette route des grands crus, il faut remonter en 1929, au moment où la crise se déplace des Etats-Unis en Europe et touche notamment le secteur viti-vinicole de la région. "À ce moment-là, les vignerons ont plusieurs initiatives pour sortir de la crise", explique Maie-Claire Bonnet-Vallet, la présidente de Côte-d'Or Tourisme. "Ils savent qu'il faut redonner l'envie de boire du vin aux touristes, et savent surtout la nécessité de vendre du vin", note-t-elle.

Il y a deux dates importantes dans la création de la Route des Grands Crus

Pour Marie-Claire Bonnet-Vallet, deux dates sont importantes dans la création de cette route : "En 1934, la Confrérie des Chevaliers du Tastevin est créée et en 1936, le Front Populaire fait un politique de grands chantiers qui va apporter le financement et la structuration nécessaire pour mener à bien un certain nombre de projets, dont la création de cette première route oenotouristique, initialement appelée Route des Grands Crus Bourguignons", précise-t-elle.

La Route des Grands Crus à l'honneur sur grand écran

Et cette route va être à l'honneur dés le 14 juin et la sortie du nouveau film de Cédric Klapisch "Ce qui nous lie", entièrement tourné à Meursault. Une exposition de photos autour du film est également visible au Clos de Vougeot.

La Bourgogne est un endroit très symbolique pour le réalisateur, puisque son père l'emmenait lui et ses deux sœurs, goûter du Bourgogne lorsqu'il était petit. Et la route des Grands Crus, il la connaît très bien.

Cédric Klapisch avec Pascale Lambert (à droite), la directrice de Côte-d'Or Tourisme. © Radio France - Soizic Bour