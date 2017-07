Grèce : un puissant séisme fait deux morts et plus d'une centaine de blessés sur l'île de Kos

Un séisme a frappé vendredi les îles grecques du sud-est de la mer Egée en pleine saison estivale, provoquant la mort de deux touristes et plus d'une centaine de blessés. La secousse d'une magnitude évaluée entre 6 et 6,7 survenue au milieu de la nuit a également été fortement ressentie en Turquie.

Un puissant séisme a frappé ce vendredi les îles grecques du sud-est de la mer Egée alors que la saison touristique bat son plein, provoquant la mort de deux touristes et plus d'une centaine de blessés, dont cinq grièvement. La secousse d'une magnitude évaluée entre 6 et 6,7 qui est survenue au milieu de la nuit a également été ressentie en Turquie.

Une île fréquentée par des jeunes touristes

Selon les première informations de la police, l'une de victimes est d'origine turque et l'autre suédoise. Pour le moment, la police n'a pas révélé d'autres éléments sur leur identité. Ces deux touristes se trouvaient dans le quartier animé de Kos et ont été probablement tués dans la rue par l'effondrement du mur d'un bar ou par des pierres d'autres vieux bâtiments avoisinants qui ont subi d'importants dégâts.

Le nombre de blessés s'élève à 120 personnes, dont cinq touristes grièvement blessés qui ont été transférés à l'hôpital de Héraklion sur l'île de Crète (sud), selon une source diplomatique.

L'île de Kos est habituellement très fréquentée par des jeunes touristes. La capacité des infrastructures touristiques s'élève à 100.000 lits et plus de 85% sont actuellement réservés, selon une source policière locale. Le port de Kos ne fonctionne pas en raison des dégâts et les ferries ne peuvent pas pour accoster pour le moment. Deux hélicoptères ont été dépêchés à Kos pour transférer des blessés vers l'île proche de Rhodes.

De nombreux dégâts causés jusqu'en Turquie

La secousse, de magnitude 6,7 selon l'institut géologique américain (USGS) et de magnitude 6 selon l'Observatoire d'Athènes, est survenue vendredi à 01h31 heure locale (22h31 GMT jeudi). L'épicentre du séisme, qualifié de "très fort" par l'Observatoire d'Athènes, se trouvait à 10 kilomètres au sud-est de la ville côtière turque de Bodrum et à 16,2 kilomètres à l'est de l'île grecque de Kos, entre Rhodes et Kos, selon l'USGS et l'Observatoire d'Athènes.

Outre les îles grecques, le séisme a été fortement ressenti sur les côtes occidentales turques proches et surtout dans la ville turque de Bodrum. Dans cette ville, la secousse a également été ressentie fortement pendant au moins une vingtaine de secondes, selon une autre journaliste de l'AFP sur place, précisant que depuis la forte secousse, il y avait eu au moins cinq ou six répliques de moindre intensité. De nombreuses fissures sont apparues sur les bâtiments à Bodrum et l'hôpital de la ville a été évacué, pour des raisons préventives, selon les médias turcs.

Les habitants surpris dans leur sommeil

L'hôtel du club Marmara de Theologos, à 30 kilomètres de la ville de Rhodes, "a tangué comme un navire, et j'ai cru qu'il allait s'effondrer", a témoigné une journaliste de l'AFP sur place. "On a été très surpris. Cela nous a fait peur et on est immédiatement sortis", a témoigné Teddy Dijoux, 38 ans, un père de famille en séjour au club-hôtel.

A Turgutreis, ville balnéaire située à 20 kilomètres de Bodrum, des personnes sont sorties dans les rues. Erdinc Kalece, 47 ans, et son fils de 23 ans, Baris, se sont installés un lit improvisé dans l'allée de leur résidence pour finir la nuit. Dans cette résidence d'une vingtaine de maisons, tout le monde était debout à 03h30 du matin, certains prenant leur voiture pour partir, d'autres restant assis dehors, attendant de rentrer dans leur maison.

Les séismes sont fréquents en Grèce et au large des côtes occidentales de la Turquie, en mer Egée, qui se trouve entre les deux pays. Le 12 juin, une personne est morte et une dizaine d'autres ont été blessées sur l'île grecque de Lesbos, dans le nord de l'Egée, par un séisme de magnitude 6,3 qui a été ressenti tant à Athènes qu'à Istanbul.