Indre-et-Loire, France

Ce jeudi est un temps fort des négociations entre Tours Métropole et les agents en grève depuis maintenant 8 jours. Les syndicats revendiquent toujours une harmonisation des conditions de travail et de l'ancienneté entre les agents des 22 communes de l'agglomération. Pour Alexandre Chas, le vice-président de la Métropole, la sortie de crise devient urgente car les poubelles qui ne sont plus ramassées s'amoncellent sur les trottoirs et les commerçants et restaurateurs tourangeaux râlent.

Au niveau de l'hygiène, c'est pas top. Maintenant, peut-être que ces gens là ont des revendications justifiées et légitimes. Mais cela ne fait vraiment pas beau pour la ville de Tours et ce n'est pas tellement hygiénique -des Tourangeaux, avenue de Grammont

De Grammont à la rue Nationale, en passant par toutes les rues du centre-ville, rue Grécourt, rue de Bordeaux, ou place Michelet, les conteneurs à ordures débordent sur les trottoirs ce qui commence à poser un sérieux problème aux restaurants qui ne savent plus comment se débarrasser de leurs poubelles.

Le restaurant La Chope et moi, on a le même souci, moi je fais de la charcuterie et La Chope des fruits de mer, c'est dire si nos poubelles doivent être vite ramassées sinon les odeurs finissent par remonter- Vanessa Drouault, charcutière avenue de Grammont

Les plus remontés en appellent à Tours Métropole pour que les éboueurs soient remplacés. C'est le cas de Jeanine Trochet, la patronne du restaurant Le St Germain, mais la métropole n'envisage pas pour l'instant de solution de ce genre.

Les militaires dans le temps, on les employait bien à débarrasser des choses,mais on doit pas rester dans cette situation là, après çà apporte les rats, la maladie, c'est pas digne de la ville de Tours -Jeanine Trochet, propriétaire du restaurant Le Saint Germain

Une centaine d'agents de Tours Métropole sont encore en grève ce jeudi.