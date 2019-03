Grève mondiale pour le climat: une marche prévue demain après-midi à Caen

Dans plus de 100 pays, collégiens, lycéens et étudiants se mobiliseront à l'occasion d'une "grève mondiale pour le climat". A Caen, une marche sera organisée demain après-midi pour interpeller les dirigeants sur l'urgence écologique.

A l'appel des collégiens, lycéens et étudiants, un journée de "grève pour le climat" est organisée dans plus de 100 pays.

Caen, France

Un mouvement international parti d'une seule manifestante devant le parlement suédois. Les mots de Greta Thunberg, lycéenne, ont touché un bon nombre de jeunes dans le monde entier. Demain il y aura plus de 1000 "grèves scolaires" pour le climat. A Caen, le mouvement est préparé lors d'une assemblée générale le 27 février dernier.

Des mobilisations dans chaque lycée dès le matin

Pour la matinée, chaque lycée organise en interne son propre mouvement. Des distributions de tracts, des actions de sensibilisation et aussi des assemblées générales pour inciter les les élèves et les étudiants qui le peuvent à venir manifester l'après-midi.

Au lycée Malherbe de Caen, élèves et professeurs sont prêts à se mobiliser en nombre. "Là on voit que tout le lycée est dedans, que les élèves et les professeurs se mobilisent pour organiser plein de choses. Par exemple on sera avant le début des cours avec tous les élèves et les professeurs pour faire une minute de bruit, et même les professeurs espèrent qu'on se fasse entendre jusque dans la rue et que ça interpelle des gens". confie Léane, élève de première mobilisée pour l'environnement.

La mobilisation continuera toute la matinée avec des cours sur le thème de l'écologie dans presque toutes les matières pendant que les grévistes poursuivront leurs actions dans la cour du lycée.

Une marche commune à partir de 13h30

Les marcheurs se réuniront à 11h30 devant la préfecture pour déjeuner devant la préfecture. Un sitting accompagné de débats et prises de paroles.

Le cortège partira ensuite de la place du théâtre. Munis de pancartes et de banderoles, les manifestants feront le tour du centre ville en passant par l'université. Des arrêts réguliers sont prévus pour des "actions" (blocages ou simples arrêts devant des lieux symboliques).

"On va passer devant des entreprises et industries qui polluent et ne respectent pas l'environnement et les salariés et on va par la masse bloquer naturellement sans violences", précise Vincent Lézac responsable du syndicat Mouvement National Lycéen dans le Calvados. Il a participé aux assemblées générales pour définir le parcours.

Réunis en assemblée générale, lycéens et étudiants ont défini le parcours précis de la marche pour le climat. - Groupe facebook organisation 15 mars Caen

La marche pour le climat doit se terminer à 16h devant la mairie. Des prises de paroles lycéennes et étudiantes auront lieu par la suite. Ils décideront ensuite de poursuivre ou non la mobilisation. "Après on partira peut-être sur des actions qui ne sont pas encore prévu, ça pourrait-être des actions comme nuit debout par exemple" conclut Vincent Lézac.