Grève pour le climat : ces lycéens poitevins sèchent les cours avec un mot d'excuse de leurs parents

Quand la sonnerie va retentir ce vendredi 15 mars après-midi au lycée Camille-Guérin de Poitiers, certains jeunes ne retourneront pas en cours de mathématique mais iront marcher pour le climat car l'équation est simple.

Inscrite en terminale littéraire et membre de l'association poitevine Alternatiba, Gabrielle Jossaud est l'une des premières élèves de France à avoir relayé l'appel mondial lancé par l'adolescente suédoise Greta Thunberg en faveur d'une "grève de l'école pour le climat". Un rassemblement est prévu place Notre-Dame à Poitiers à 14h00.

Plus de 200 manifestations sont prévues en France ce vendredi 15 mars selon le site Fridayforfuture.org à Poitiers, Niort, La Souterraine, Bordeaux, Brest, Nice, Montpellier... Gabrielle Jossaud et sa camarade Camille seront en tête du cortège poitevin pour alerter les dirigeants politiques sur l'urgence climatique.

Moi j'ai très peur, surtout quand je me dis que j'ai la chance de pouvoir encore voir des animaux en vie et j'aimerais que mes enfants aient cette chance. Mon père me dit souvent que lorsqu'il était jeune, il courrait dans les prés et voyait les papillons voler et moi ce genre de choses-là je ne peux pas vraiment le vivre en partie à cause de l'utilisation massive des pesticides