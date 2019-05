Grève pour le climat : entre 2500 et 3000 jeunes mobilisés à Nantes

Nantes

Les jeunes nantais ont à nouveau participé ce vendredi à la grève mondiale contre le climat et pour le vivant. Entre 2500 et 3000 personnes ont défilé dans les rues de Nantes. C'est pratiquement quatre fois moins que le 15 mars dernier. Dans le cortège cette fois-ci, des collégiens, des lycéens, des étudiants, mais aussi des syndicalistes et des membres d'associations qui défendent les animaux. Parmi les slogans, "et un, et deux et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité". La manifestation s'est déroulée sous le soleil dans une ambiance bon enfant.

Grève mondiale pour le climat et le vivant à Nantes. Collégiens, lycéens et étudiants sont mobilisés à Nantes. #GreveMondialePourLeClimatpic.twitter.com/MDo2ZmEAyf — Grégory Jullian (@gregory_jullian) May 24, 2019

Après avoir emprunté le cours des 50 otages, les participants se sont notamment arrêtés quelques minutes devant la préfecture de Loire-Atlantique. Tous se sont allongés pour simuler leur propre mort. Leur objectif, marquer les esprits face à l’urgence climatique.

Les participants à la #GreveMondialePourLeClimat à Nantes s'arrêtent et s'allongent sur le bitume devant la préfecture de Loire-Atlantique. pic.twitter.com/USs4xtmoFd — Grégory Jullian (@gregory_jullian) May 24, 2019

Avant ce défilé, les participants avaient pique-niqué vers midi sur le parvis Neptune près du quartier Bouffay à Nantes.