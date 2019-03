Grève pour le climat : la jeunesse fortement mobilisée à Rennes

Dès midi, plusieurs centaines de collégiens, lycéens et étudiants s'étaient donnés rendez-vous pour un pique-nique "zéro déchet" dans le parc du Thabor. Anna et Aliénor, lycéennes à Victor et Hélène Basch, nous donnent quelques conseils : "Déjà c'est mieux de venir avec une gourde pour l'eau qu'avec des bouteilles en plastique. Pour apporter nos repas, on a utilisé des pots de glace qu'on réutilise et qui sont pratiques pour transporter de la nourriture."

Les lycéens et les étudiants rennais réunis au Thabor pour un pique-nique #ZéroDéchet avant la marche pour le climat.#GrevePourLeClimat#GreveMondialePourLeClimatpic.twitter.com/uLHY0VbGqV — FB Armorique (@bleuarmorique) March 15, 2019

Le cortège s'est par la suite mis en route vers le centre-ville dans une ambiance bon enfant. De nombreuses pancartes sont brandies, comme "La terre c'est comme la bière, plus c'est chaud, moins c'est bon" ou encore "Arrête de n***** ta mer". Ces "grèves" des lycéens et étudiants s'organisent tous les vendredi depuis plusieurs semaines, notamment à l'initiative de la jeune suédoise Greta Thunberg, mais ce 15 mars, la fréquentation est sans précédent à Rennes.

#MarchePourLeClimat#Rennes tête de cortège au niveau de la place Ste Anne centre ville. Nouveau comptage 5700 personnes. Evitez le secteur centre SVP. pic.twitter.com/7o6EiqWlSn — Police nationale 35 (@PoliceNat35) March 15, 2019

Dans le cortège, tous les jeunes dénoncent l'inaction de leurs aînés pour l'environnement. Eux veulent soumettre des propositions. Benoît évoque "la gratuité des transports en commun, afin de réduire l'émission des gaz à effet de serre", Anna veut quant à elle "que les gens consomment plus de produits locaux" et pour Aliénor "il faut interdire l'utilisation des pesticides".

La jeunesse est dans la rue aujourd'hui à #Rennes pour défendre le #climat ! pic.twitter.com/lDF8jLdLwB — Ayache Thibault (@Raspy35) March 15, 2019

La plupart des manifestants ont séché les cours aujourd'hui. Selon Louise, l'administration de son établissement est très compréhensive quant aux absences ce jour. Pareil pour Benoît, qui est étudiant en première année à Sciences-Po Rennes, il se dit même "soutenu" par ses professeurs dans son action. Une action qu'il poursuivra ce samedi, puisqu'il participera à la "Marche du Siècle", organisée à Rennes et dans 80 villes de France.