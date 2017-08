Gros coup de chaud sur l'Yonne

Ce mardi était le jour le plus chaud de la semaine.Météo France a relevé 35° 4 à Auxerre, 36° 4 à Chablis, 37 ° à Aillant / Tholon. Sachant que le record à Aillant date du 25 aout 1999 avec 38°4.

La chaleur est caniculaire dans l'Yonne depuis le début de la semaine. Pas simple, dans ces cas là, de s'habiller pour aller travailler.

Les serveurs, en terrasse, ou les commerciaux doivent s'habiller en tenue présentable, ce qui n'est pas simple à gérer avec les fortes températures. A l'image de Thomas, commercial de la société Bourgogne Produit Frais, installée à Monéteau et spécialisée dans l'agro-alimentaire. Il porte jean, chaussure de ville et chemise manche courte et ce n'est pas simple: "On a chaud, on change de chemises entre midi et deux. faut s'adapter. On essaie de commencer plus tôt, vers 6h, 6h30 avec les artisans."

Davy est serveur, en terrasse, à l'Espacio Piscina. Sa tenue par ce jour de canicule: jean, chemise manche longue et baskets :"Tu sais que tu vas courir et que tu vas transpirer , que ça va être galère.Tu ramènes plusieurs chemises et tu fais avec."

Impensable pour lui de servir les clients en bermuda et t-shirt. C'est aussi une consigne de Sébastien Chatin responsable de commerciaux chez un distributeur de boisson de Monéteau: " On renvoie l'image de notre société, donc il faut être présentable.Un commercial en claquette et bermuda ne fera pas bonne impression même s'il fera le même travail. Passer pour un surfeur quand on vient démarcher un client ce n'est pas vraiment la bonne image."

Rester chic quand on chaud.

Il y a quand même des solutions pour ne pas trop souffrir de la chaleur tout en restant présentable explique Sébastien du magasin Devred d'Auxerre: "On conseille les matières naturelles, du lin et du coton, pantalon en toile, voire des bermudas dans des coupes sobres qu'on peut même associer à des vestes légères."

Le reportage de Bruno Blanzat