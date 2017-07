Grosse chaleur en Côte-d'Or : jusqu'à 35,7°c relevés mardi

Les températures ont été très supérieures à la normale ce 18 juillet, mais elles n'ont pas battues des records en Côte-d'Or. C'est à Châtillon-sur-Seine qu'il a fait le plus chaud avec 35,7°c. Avec cette chaleur, la recherche de la fraîcheur et de l'ombre a préoccupé le plus grand nombre.

Heureusement qu'un petit vent de Sud Est a soufflé tout au long de la journée. Il n''empêche en Côte-d'Or, les volets des maisons et appartements sont restés fermés, histoire de conserver un peu de fraîcheur.

Que faire lorsque les températures dépassent allègrement les 31 degrés à Dijon, Montbard, Châtillon-sur-Seine, Seurre ou encore Semur-en-Auxois ? Aller au cinéma, faire ses courses dans un lieu climatisé, aller à la piscine (mais c'est payant !).

Les aventuriers de l'ombre perdue

Si vous avez souffert de la chaleur aujourd'hui, ça fait rêver non ? © Radio France - Stéphanie Perenon

Certains dans l'agglomération de Dijon ont opté pour la baignade dans l'Ouche. Certes elle n'est pas surveillée par exemple le long du parc de la colombière en allant vers Longvic, mais là le courant n'est pas fort, il y a quelques "plages naturelles" et pas trop de danger.

partie de volley au bord de la rivière © Radio France - Stéphanie Perenon

Baignade autorisée mais pas surveillée

L'ombre et la fraîcheur au bord de l'Ouche pour cette famille © Radio France - Stéphanie Perenon

Stéphanie Perenon s'est rendue dans ce petit coin de paradis ou elle a rencontré Nathalie et sa famille

une famille qui va rester jusqu'au soir ! © Radio France - Stéphanie Perenon