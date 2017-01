Guebwiller-Rouffach : pluies verglaçantes, une vingtaine d'accidents matériels

Des pluies verglaçantes touchent ce mardi soir le secteur de Guebwiller et Rouffach. Les autorités annoncent une vingtaine d'accidents matériels, notamment sur la D1083.

La circulation est fortement perturbée ce mardi soir au sud de Colmar, notamment entre Eguisheim et Soultz. Des pluies verglaçantes s'abattent sur le secteur et ont provoqué une série d'accidents, au moins une vingtaine selon les pompiers et les gendarmes, fortement mobilisés.

18H37 : PRUDENCE extrême Haut Rhin suite à épisode de pluie verglaçantes. RD83 fermée a Soultzmatt avec déjà 20e d'accident. #meteo68 #msgu pic.twitter.com/wRixuVEOkk — Météo Suivi Alsace (@msa6768) January 24, 2017

La RD1083 est particulièrement touchée, dans les deux sens de circulation. Les accidents ne sont que matériels, selon les pompiers.