Guémené-Penfao : un collectif s'inquiète de la présence de pesticides dans l'eau du robinet

L'eau du robinet est-elle dangereuse pour la santé des habitants de Guémené-Penfao et ses alentours ? Un collectif de citoyens, le collectif Sans pesticide, réclame de nouvelles analyses auprès de l'Agence régionale de santé (ARS).

Les résultats effectués ces trois dernières années montrent la présence récurrente de deux molécules issues d'un désherbant.

L'ARS indique que les taux enregistrés sont trop faibles pour qu'il y ait un danger. Mais les habitants s'inquiètent et les élus prennent la question au sérieux.

Philippe Bovani ne boit plus l’eau du robinet. Depuis plus d'un an avec le collectif Sans pesticide, cet habitant de Guémené-Penfao scrute les analyses du ministère de la Santé.

« On voit que l’Esa-métolachlore et l’Esa-alachlore franchissent sans cesse le seuil limite de qualité », s’alarme Philippe Bovani.

Dans cette zone rurale, 172 tonnes de pesticides sont vendues par an mais dans ses analyses, l'ARS ne recherche dans l'eau qu' un produit cinq.

Pour limiter les risques, Fabrice Sanchez, maire de Massérac et président du Syndicat d’alimentation en eau potable dans la région de Guémené-Penfao, milite pour la construction d'un nouveau puits d'alimentation en eau.

« Cela nous permettrait d'étendre la zone de restriction d’usage de pesticides », explique ainsi l’édile.

Le syndicat d'alimentation en eau potable dans le région de Guémené-Penfao distribue l'eau dans onze mille foyers. Les deux molécules qui dépassent les seuils de qualité sont interdites en France depuis 11 ans et 16 ans