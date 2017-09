Haut-Rhin : quinze ans après l'incendie de Stocamine 44000 tonnes de résidus toxiques sont toujours présents sur le site

Environ 200 habitants se sont réunis samedi devant l'ancien site d'enfouissement de déchets industriels pour demander à l'État de déterrer les déchets toxiques encore présents à Stocamine. Les associations craignent que ces résidus polluent la plus grande nappe phréatique d'Europe, le Rhin.

Cet été la région, le département et des associations ont déposé un recours au tribunal administratif. Elles veulent faire déterrer les déchets le plus rapidement possible.

Environ 200 personnes réunies devant l'ancien site industriel Stocamine pour faire réagir l'État sur le danger toxique toujours présent, quinze annés après l'incendie. © Radio France - Maxime Nauche

Les associations craignent que les déchets toxiques toujours enterrés ne polluent la nappe phréatique du Rhin. Elles donnent de la voix pour espérer obtenir des solutions de la part de l'État. Aujourd'hui près de 44000 tonnes de résidus toxiques sont toujours enterrés à six cent mètres de profondeur. Pour éviter cette catastrophe environnementale, le ministère promet de construire des murs de bétons afin d’empêcher la contamination de la nappe phréatique.

Une solution irréaliste pour les associations

C'est une absurdité totale ! Même les experts le disent, ces barrages cèderont tôt ou tard - Yann Flory, président de l'association Déstocamine

D'après les associations, l’État ne veut pas déterrer les déchet car les travaux coûteraient trop chers. Mais l'avocat d' Alsace Nature, François Zind, estime qu'il est urgent d'agir. Car si ces murs de béton permettront d'enterrer les déchets définitivement, il est difficile de prévoir la date exacte de décomposition des résidus. "On dirait qu'ils ont une boule de cristal ! Quel expert sérieux pourrait affirmer ce qu'il se passera dans cinq cent ans ? - Yann Flory"

Le ministre de l'Environnement a annoncé, il y a dix jours que seul le mercure serait déterré alors qu'à l'époque, l'État avait promis de déplacer l'intégralité des déchets.