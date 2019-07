Haut-Rhin : le département se mobilise contre les déchets jetés sur le bord des routes

Rixheim, France

"Jette pas tes ordures, pense à la nature " : le département du Haut-Rhin lance une campagne d'affichage et des messages sur des panneaux , à l'occasion des départs en vacances.

La cible : les automobilistes ou les chauffeurs routiers qui jettent des déchets par la fenêtre au bord des routes. Chaque année, ce sont 262 tonnes de déchets qui sont ramassés par les agents des services routiers, sur les 2 500 kilomètres de routes, dont le département a la charge.

Une facture de 80.000 euros chaque année

Ce sont 4 agents à temps plein qui sont chargés de ramasser ces déchets. Cela représente 80 000 euros chaque année. Le département demande plus de civilité et incite les automobilistes ou chauffeurs routiers à mettre les déchets dans des sacs poubelle et les jeter....c'est tout simple.

Des pneus et des déchets ménagers © Radio France - Guillaume Chhum

Les déchets récoltés sur les routes © Radio France - Guillaume Chhum

Du pipi dans les bouteilles, des couches-culottes, des pneus, des déchets ménagers

Les déchets sont divers et dans le top 10 : de l'urine dans des bouteilles d'eau, des couches-culottes, des pneus, des fauteuils, des frigidaires, des sacs poubelles de déchets ménagers pour échapper à la pesée, il y a aussi de la ferraille.

C'est énervant, car on fait cela tous les jours, ce n'est pas gratifiant pour nous de ramasser de l'urine dans les bouteilles ou encore des couches-culottes," Pierre travaille au centre routier de Rixheim

Rien que pour le centre routier de Rixheim, depuis le début de cette année, ce sont plus de 8 tonnes de déchets ont été récoltés, ainsi que 117 pneus.

Un florilège de déchets © Radio France - Guillaume Chhum

Rappelons que déposer ses ordures ménagères sur la route est interdit par la loi et passible d'une amende d'un montant maximum de 1.500 euros, 3.000 euros en cas de récidive.