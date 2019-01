Haute-Garonne : la station de Guzet-Neige attend les flocons

La station ariégeoise de Guzet-Neige est au régime sec depuis début novembre. Les professionnels croisent les doigts et espèrent des flocons suffisants cette semaine pour une ouverture partielle le week-end prochain.Toutes les stations des Pyrénées sont touchées par le phénomène.

Le niveau d'enneigement des Pyrénées est au plus bas depuis 22 ans, depuis qu'existent les relevés de Météo France. A près de 2500 mètres d'altitude la couche de neige n'est que de 42 cm, contre 1,10 m en moyenne ces 20 dernières années. Les températures, pas assez basses, ne permettent pas l'utilisation efficace des canons à neige.

A Guzet-Neige les 32 pistes sont fermées © Radio France - Pierre Viaud

Dans les Pyrénées, la moitié des 26 stations de ski alpin est donc à l’arrêt et l'autre moitié n'est ouverte que partiellement. Les professionnels espèrent encore que les vacances de février se passeront bien. Elles représentent plus de 70% du résultat d'une saison. Les vacances de Noel ont été sauvées par le beau temps avec 10% d'annulation seulement et des activités habituellement estivales en remplacement du ski.

L'école de ski est toujours fermée à Guzet © Radio France - Pierre Viaud

"C'est extrêmement rare" — Michel Douniac loueur de ski à Guzet où il attend la neige

"On guette le ciel" -l'épicier de Guzet Copier

A Guzet-Neige, la première piste pourrait ouvrir ce week-end. Météo France annonce en effet quelques flocons d'ici la fin de semaine et une baisse sensible des températures qui permettra l'usage des canons à neige