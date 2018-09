A 14 ans Thomas Lesage se lance dans un périple de quatre mois sur un bateau école. Il part sensibiliser des écoliers du monde entier sur la nécessaire protection des océans et crée une association pour poursuivre ses actions dans le temps.

Occitanie, France

Thomas Lesage est passionné par les océans, au bord desquels ses parents l’emmènent chaque année en vacances et sur lesquels ils pratique la voile et le surf.

Alerté par l'état de saleté grandissant de la mer, l'adolescent de Fontenilles, dans l'ouest toulousain, décide de prendre les choses en main.

Il embarque pour quatre mois à bord du navire école Class Afloat et part sillonner les mers à la rencontre d'écoliers qu'il veut sensibiliser.

le Class Afloat à bord duquel Thomas va parcourir les océans - ©Class Afloat

je vais donner aux enfants une liste de gestes éco-citoyens. Thomas Lesage

Prévu en 6 étapes, à partir du 4 septembre, le voyage sera l'occasion d'autant d'interventions devant des élèves auxquels Thomas dressera l'état des lieux de la pollution marine avant de leur donner des conseils pratique pour la préservation des poissons et des océans.

A son retour en France il fera de même dans une dizaine d'écoles de l'agglomération toulousaine et poursuivra ses actions grace à l'association Children For The Océans qu'il a créée avec ses parents.