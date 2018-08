La Haute-Loire a été placée en vigilance jaune aux orages par Météo France depuis ce mercredi 1er août. Le département a été très touché par les orages ces dernières semaines et donc aussi par la foudre.

La Loire et la Haute-Loire sont en vigilance jaune pour les orages ce mercredi 1er août. Des orages qui se manifestent avec les fortes chaleurs, mais la Haute-Loire est particulièrement touchée depuis le début de l'été. De nombreux impacts de foudre ont aussi été enregistrés. Avant la vigilance jaune, le mardi 31 juillet, ce sont par exemple 89 éclairs qui ont été répertoriés entre 17 heures et 18 heures.

Mais cette situation n'est pas exceptionnelle pour Eric Gosse, prévisionniste Météo France à Aurillac : "Cette année est une année à orages, on compte beaucoup d'impacts. Mais _les zones de reliefs sont souvent plus touchées par les orages que les plaines_. C'est aussi ce qui fait qu'on en recense plus en Haute-Loire qu'ailleurs". Les reliefs de la Haute-Loire créent une sorte de couloir, qui favorisent la création des nuages d'orages. Quand une masse d'air arrive sur un relief, elle est obligée de monter. Ce sont ces mouvements d'air qui entraînent la formation des nuages orageux.

Pas de champ magnétique en Haute-Loire

Pour la foudre, la Haute-Loire se distingue de la Loire, mais pour le prévisionniste, il n'y a rien d'alarmant. "Il n'y a rien de magnétique sur la Haute-Loire, qui attirerait plus la foudre qu'ailleurs".

Une situation qui ne déplaît pas aux chasseurs d'orages. Maxence Verrier traque les orages pour les photographier, et cette année, il a pu constater que la Haute-Loire faisait partie des départements assez foudroyés : "La Haute-Loire est un terrain favorable aux orages, c'est très esthétique avec de très beaux impacts de foudre".

Maxence Verrier, chasseur d'orage, a fait ce cliché exceptionnel près de Sainte-Sigolène vendredi 29 juillet. - Maxence Verrier - Les Colères du Ciel

Des frappes de foudre qui ne sont pas toujours sans conséquence. Deux habitations ont été frappées par la foudre, à Saint-André-Chalançon, le 21 juillet et à Saint-Germain-la-Prade le 30 juillet. Il n'y a pas eu de victime.