Haute-Savoie: à 3.600 m d'altitude, le refuge des Cosmiques manque d'eau

C'est avec celui du Goûter, le plus haut refuge gardé du massif du Mont-Blanc. A 3600 m d'altitude, le refuge des Cosmiques accueille sur la voie des trois monts, les prétendants au sommet du Mont-Blanc. Mais depuis trois mois, il faut économiser l'eau, le fondoir à neige est en panne.

Cela peut paraître un comble ou un paradoxe : se retrouver en manque d'eau quand on est entouré de neige et de glace, mais c'est une préoccupation permanente, et récurrente des montagnards en haute altitude.

Depuis trois mois, cette pénurie touche le refuge des Cosmiques, situé à 3.600 m d'altitude sur la voie dite "des trois monts" qui mène au sommet du Mont-Blanc.

Le fondoir à neige est en panne, la poche d'eau est à sec

A la réouverture du refuge, à la fin de l'hiver, mauvaise surprise pour la gardienne, le fondoir à neige ne fonctionne pas (dispositif composé d'une poche creusée à deux mètres de profondeur avec une pompe en surface et une sonde thermique qui empêche l'eau de geler). Actuellement, il est impossible de pomper de l'eau, la poche creusée sous le glacier et censée alimenter le dispositif est à sec pour des raisons qu'il reste à définir.

Comment expliquer cette défaillance du fondoir à neige? Copier

Conséquence : pour accueillir les alpinistes dans de bonnes conditions, il a fallu réaliser ces dernières semaines, trois héliportages de cinq cent litres d'eau, recourir à la bonne vieille méthode de faire fondre la neige, et surtout veiller à une utilisation très rationnelle, et économe de la ressource.

Une nouvelle poche d'eau sera creusée dans le glacier la semaine prochaine

Pour pallier ces désagréments et rétablir une alimentation en eau normale à l'approche du pic d'ascensions estivales, un fondoir de secours sera construit la semaine prochaine, avec la fabrication d'une nouvelle poche d'eau.

"Pour confectionner une poche dans le glacier, on injecte de l'eau chaude à l'aide d'un Karcher" Copier

Avec le réchauffement climatique, ça bouge de plus en plus en altitude

"Depuis 25 ans qu'il fonctionne, le fondoir à neige du refuge des Cosmiques n'avait jamais connu pareil incident. Mais avec le réchauffement climatique, le Permafrost bouge de plus en plus, et il faut être très vigilant à nos installations" constate Loïc Plusquellec, le directeur des services techniques de la ville de Chamonix, propriétaire du refuge des Cosmiques.