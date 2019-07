Haute-Savoie : des dégâts, rafales et coupures de courant lors d'un violent orage

Un violent orage a causé quelques dégâts, coupures de courant et quelques frayeurs aussi, lundi soir en Haute-Savoie dans le secteur d'Annecy notamment.

Haute-Savoie, France

Le passage orageux a été particulièrement intense lundi soir en Haute-Savoie dans le secteur d'Annecy. Météo France a relevé des rafales à 120 km/h. Les départements de la Savoie et Haute-Savoie avaient été placés lundi en alerte orange aux orages.

Des chutes d'arbres et de branches ont été repérés sur plusieurs routes selon la préfecture de Haute-Savoie sans faire de blessé.

Sur le lac d'Annecy, un bateau libellule a heurté une pierre de fond et a pu rentrer à vitesse réduite avec 43 personnes à bord. Une cellule a été mise en place par les pompiers pour la prise en charge de blessures légères et un suivi psychologique.

L'orage qui a quitté la Haute-Savoie lundi soir par le Chablais. Après le vent et les violentes averses, 27 600 foyers étaient privés d'électricité. Les secteurs concernés sont ceux alimentés par la ligne entre Faverges et Poisy, ainsi que l'Ouest Genevois et le début de la Vallée de l'Arve.

L'effondrement partiel du toit de la salle des fêtes à Doussard

À Doussard, près d'Annecy, le toit de la salle des fêtes a été en partie emporté par le vent. Les lieux étaient alors occupés par 300 personnes. Outre une belle frayeur pour les occupants de la salle, il n'y a eu aucun blessé.

Enfin, deux personnes ont été électrisées à Petit-Bornand et Saint-Gervais, sans gravité semble-t-il puisqu'aucune n'a été médicalisée selon la préfecture.