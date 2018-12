Haute-Savoie : la préfecture appelle à la vigilance en montagne après un week-end chargé en accidents

Le peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) et le Groupement montagne des sapeurs-pompiers (GMSP) ont eu du travail ce week-end. L'hélicoptère a été sorti vingt fois, la plupart du temps pour des chutes en ski. 15 personnes se sont blessées sérieusement ce week-end, et deux sont décédées en Haute-Savoie.

Le préfet de la Haute-Savoie appelle en conséquence tous les pratiquants de la montagne, et plus particulièrement les usagers des domaines skiables, à la plus grande vigilance compte tenu de cumuls de neige encore modestes en ce début d’hiver.