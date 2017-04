Haute-Savoie : mystérieuse hécatombe au parc animalier de Merlet

Que s'est il passé cet hiver au parc animalier de Merlet aux Houches ? La réserve a perdu près d'un quart de ses animaux, victimes de pneumonies fulgurantes. L'hécatombe pourrait être liée à la pollution de l'air selon la direction.

L'ouverture au public prévue le week-end prochain va s'effectuer dans une ambiance particulière au parc animalier de Merlet aux Houches, près de Chamonix. Cet hiver, la réserve a perdu prés d'un quart de ses animaux, une véritable hécatombe. Quatorze animaux de ce parc qui abrite des espèces montagnardes en semi-liberté sont morts. Onze mouflons et trois bouquetins victimes de mystérieuses pneumonies fulgurantes.

Les gérants accusent la pollution de l'air dans la vallée

Les autopsies et les analyses n'ont révélé la présence d'aucun virus. Il s'agirait donc d'une épidémie bactérienne. Elle pourrait être liée selon la gérante Claire Cachat aux épisodes successifs de pollution de l'air dans la vallée : "Nous n'avons pas trouvé l'origine de ces affections bactériennes, mais c'était tellement généralisé qu'il y a forcément eu quelque chose de global touchant tout le troupeau. Je ne peux penser qu'à la pollution, car c'est lors du pic que l'on a eu le plus de décès, mais scientifiquement on ne peut rien prouver".

La vallée de l'Arve a connu en décembre et janvier un pic de pollution aux particules fines inédit par son ampleur et sa durée. Heureusement pour le parc qui héberge 70 animaux, les chamois, daims, cerfs et autres marmottes ont été épargnées. L'ouverture au public est prévue le samedi 29 avril.