Haute-Vienne et Corrèze ne seront pas épargnés par la canicule

Une vague de canicule va s'installer dans les prochains jours sur une bonne partie de la France. Nous ne sommes pas épargnés dans la région. On annonce des pics jusqu'à 41 degrés à l'ombre la semaine prochaine à Limoges et des nuits au-dessus de 20 degrés.

Limousin, France

Une vague de canicule est annoncée dès ce dimanche et tout au long de la semaine prochaine en France. En Limousin, les départements de la Corrèze et de la Haute-Vienne ne seront pas épargnés. Les températures vont dépasser largement les 35° partout dans le pays, et logiquement dans nos deux départements, et cette chaleur ne retombera pas la nuit.

Jusqu'à 43° attendus en Corrèze

En cause ? Une masse d'air très chaud qui arrive d'Afrique du nord et d'Espagne ajoutée à des conditions anticycloniques comme la présence d'une dépression sur l'atlantique. Ces paramètres font que la vague de chaleur va s'installer et durer. A Limoges par exemple, 32 degrés sont attendus tout au long du week-end, et la température va monter tout au long de la semaine : 34° lundi, 37° mardi pour atteindre 41° à l'ombre à Limoges jeudi prochain ... quand il fera même 43° au sud de la Corrèze. Le mercure ne redescendra que vendredi à 35 degrés, samedi à 31 et dimanche à 29.

... et des nuits chaudes !

On parle de canicule, parce que les nuits ne descendront pas en dessous de 20 degrés une bonne partie de la semaine en Haute-Vienne comme en Corrèze. A Limoges par exemple, Météo France s'attend à des températures au petit matin proches des 20° ... et atteignant les 38 à 39° en journée dès le milieu de la semaine. C'est pour celà que Metéo France prévoit de déclencher une vigilance orange à partir de mardi.

Les personnes les plus fragiles sous surveillance

Les préfectures de Haute-Vienne et de Corrèze sont sur le qui-vive, prêtes à activer le niveau 3 sur 4 du plan canicule. Cette alerte prévoit la mobilisation des maires, des services sanitaires, des établissements accueillant du public, notamment les personnes fragiles comme les ephad.

Certaines mairies ont mis en place des registres et appelleront les personnes inscrites pour s'assurer que tout va bien, c'est le cas à Tulle et Brive et Limoges

A Limoges, celui-ci est tenu par le Conseil Communal d'Action Sociale. Cette année, un peu plus de 70 personnes de plus de 60 ans ou en situation de handicap se sont inscrites sur ce registre.

En cas de déclenchement du plan canicule, elles seront appelées tout les jours pour prendre de leur nouvelles. Dans certains cas, les 5 à 6 agents dédiés au dispositif, peuvent aussi de déplacer. Par exemple si une personne ne répond pas au téléphone ou si elle manifeste des besoins particuliers. Les personnes âgées peuvent également être conduites pour quelques heures dans des établissements qui disposent de pièces climatisées. donner des conseils aussi.

Quelques conseils de prévention

Durant ces périodes de fortes chaleurs quelques conseils sont de rigueur pour tous et pas seulement pour les enfants ou les séniors qui sont, bien entendu, à surveiller particulièrement.

Boire beaucoup d'eau

Fermer ses volets aux heures les plus chaudes de la journée

Aérer la nuit quand les températures retombent un peu

Il s'agit de mesures de bon sens mais qu'il est bon de rappeler. Au delà de ces gestes simples il ne faut pas non plus hésiter à aller au devant de ses voisins ou de ses proches, parfois isolés.