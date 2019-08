Haute-Vienne : Le débit des cours d'eau est au plus bas

Les 7000 km de rivières et ruisseaux de Haute-Vienne sont profondément victimes de la sécheresse. C'est tout le réseau hydrographique du département qui souffre. En cause, le faible taux de précipitations enregistré l'hiver dernier.

Nedde, Haute-Vienne, France

La pêche à la truite en danger

Près de Nedde (87), Paul Duchez indique où devrait être le niveau de la Vienne en cette saison © Radio France - Frédéric CANO

Ici, c'est le paradis des pêcheurs à la truite. A une dizaine de km du lac de Vassivière, dans ce paysage verdoyant et vallonné, la Vienne ressemble encore à un petit ruisseau. Pourtant, là où il devrait y avoir 50 cm d'eau, on en relève à peine 10 ! (photo). Du coup, ce déficit en eau provoque des effets en cascade : comme la baisse du débit de la rivière et l'augmentation de la température de l'eau par exemple. Conséquence : "Il y a de moins en moins d'insectes, donc il n'y a plus de nourriture pour les poissons qui finissent par mourir" confie Gaëtan, pêcheur de truite, à la mouche. D'autres espèces pourraient profiter du réchauffement de l'eau des rivières pour se multiplier, comme les écrevisses américaines.

Des précipitations hivernales insuffisantes

Seules les précipitations enregistrées l'hiver permettent d'alimenter les cours d'eau : "Toute cette eau qui tombe à partir du mois de mai est utilisée par ce que l'on appelle la végétation de surface, c'est à dire l'herbe, les arbres, les cultures, etc, et ne se retrouve pas dans les rivières", révèle Paul Duchez, Président de la Fédération de la Haute-Vienne pour la pêche et la protection des milieux aquatiques.