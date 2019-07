Haute-Vienne: les déchets verts limités en déchetterie depuis le 1er juillet 2019

Depuis le 1er juillet le dépôt de déchets verts est limité dans les déchetteries de Haute-Vienne. Il s'agit de limiter la quantité à traiter, et par la même le coût pour le Syndicat Département d’Élimination des Déchets, mais aussi de développer le compostage et le broyage chez les particuliers.

Limoges, France

Depuis le 1er juillet les déchetteries de la Haute-Vienne gérées par le Syndicat Départemental d’Élimination des Déchets (Hors agglomération de Limoges) acceptent moins de déchets verts. Il faut dire que ces dernières années la quantité amenée dans les déchetteries du département est en constante augmentation. 18 000 tonnes y ont été amenées l'an passé. C'est d'ailleurs le premier type de déchets collectés devant les encombrants. Entre 2015 et 2018, les dépôts ont augmenté de 35%. En cause l'interdiction depuis 2011 de l'écobuage, des saisons détraquées et rallongées et un excès de zèle de certains particuliers.

Limiter les déchets verts en déchetterie

En déchetterie, ça déborde, ou presque constate Alain Auzeméry, le Président du SYDED ( Syndicat Départemental d’Élimination des Déchets) : " Depuis le début de l'année on est déjà à 30% d'augmentation par rapport à l'an passé . On est sur des tonnages importants et ça a un coût ! " . Il faut en effet compter 40 euros pour traiter une tonne de déchets verts. D'où cette limitation depuis le 1er juillet 2019"Chaque foyer est limité à 10 apports par an en déchetterie avec un maximum de 10 mètres³". En moyenne, un foyer ne fait que 6 voyages par an jusqu'à la déchetterie la plus proche de chez lui, mais certains font de l'excès de zèle : plus de 10, parfois 30 dépôts par an.

A partir du 1er juillet 2019, le dépôt de déchets verts sera limité à 10 passages et dans la limite de 10m³ par an en Haute-Vienne. - ® SYDED (Haute-Vienne)

Développer le compostage et le broyage

Or, ces déchets peuvent être recyclés chez soi, via le compostage ou le broyage. Des pratiques que le SYDED souhaite voir se développer chez les particuliers. Il propose pour cela des solutions."Nous proposons des composteurs à prix aidés à hauteur de 50% du prix d'achat puisque le SYDED participe à cette acquisition. Il y a des composteurs en plastique recyclé ou en bois, de 400, 600 ou 800 Litres" détaille Claude Chabrol, directrice adjointe du SYDED. Pour ceux qui ne disposent pas d'un jardin, le syndicat propose d'acquérir un lombricomposteur à installer dans son appartement.

Tous les déchets verts ne peuvent pas être directement compostés, c'est le cas par exemple des branchages. Ils doivent d'abord être réduits en petits morceaux. Pour cela, le SYDED propose également une aide financière pour acquérir ou louer un broyeur.

Le SYDED veut encourager les particuliers à composter et broyer leurs déchets verts pour en limiter la quantité en déchetterie - SYDED Haute-Vienne

Une fois broyés les branchages peuvent servir de paillage aux pieds des arbustes tandis que le compost peut servir, lui, de fertilisant dans son potager. L'objectif à terme est bien de réduire la quantité de déchets verts à traiter car leur augmentation constante finirait par se reporter sur la taxe dévolue aux ordures ménagères.