Rilhac-Lastours, France

Une dizaine de toits d'ici janvier 2018. La commune de Rilhac-Lastours, en Haute-Vienne, apporte encore sa pierre à l'édifice. Après l'éolienne installée il y a quelques années, la commune poursuit son engagement à produire de l'énergie propre, avec l'installation de panneaux solaires.

Une commune qui fait figure d'exemple selon Valérian Cantegril, le vice président de la Citoyenne Solaire, un collectif de citoyens et de collectivités locales qui a pour vocation de développer l'énergie solaire par l'investissement participatif : "Le principe est assez simple : on a des propriétaires de bâtiments, publics ou privés, qui ont des toitures bien exposées, et qui veulent mettre des panneaux dessus, mais qui n'ont pas forcément l'argent ou le temps de s'en occuper", explique-t-il.

Plus de 150 foyers concernés fin 2018

Une société qui va gérer le côté administratif et technique, pour soulager les propriétaires. Un projet d'envergure qui vise un objectif concret d'ici à la fin 2018. "On aura 90 kilowatts installés dans un mois, ça correspond à peu près à la consommation de 30 foyers. Pour la fin 2018, on espère arriver entre 300 et 500 kilowatts installés", a calculé Valérian Cantegril, ingénieur de métier.

Soit près de 150 foyers concernés à Rilhac-Lastours et ses alentours. Une commune où ce weekend est organisé une Climax Session. Après Bayonne et Angoulême, Rilhac lastours a été choisie. Pour le président de la citoyenne solaire Sébastien Fissot, ça ne trompe pas : "ça prouve que les petites communes, si on se donne les moyens, si on arrive à fédérer un certain nombre de personnes avec un certain nombre de valeurs, on peut le faire".

la transition énergétique passera par la multitude de ces petits projets

Devant sa grange, jonchée d'une trentaine de panneaux solaires, Denis Vautier, agriculteur ovin fait le point. "ce qu'on peut espérer, c'est si demain tous ces projets aboutissent, il faut que ça puisse se renouveler sur d'autres territoires. Je suis convaincu que la transition énergétique passera par la multitude de ces petits projets", estime l'agriculteur.

Parmi ses projets, il en a bien un en tête. Après l'éolienne et les panneaux solaires, il souhaite aller plus loin. Et pourquoi pas installer un méthaniseur, à Rilhac-Lastours.