Hauts-de-France, France

Depuis plusieurs années, Michelle sent qu'elle respire moins bien. "J'ai 63 ans, je suis asthmatique", explique-t-elle dans un éclat de rire. Il n'y a pourtant pas que ces raisons-ci et elle entend bien en avoir la preuve en portant pendant deux semaines l'un des cinquante micro-capteurs de l'association Atmo Hauts-de-France, qui surveille la qualité de l'air dans notre région.

Savoir ce que l'on respire

"Je me déplace beaucoup à l'extérieur et parfois, j'ai l'impression d'avoir des difficultés à respirer, détaille Michelle. Avec le capteur, j'aimerais bien en savoir plus sur l'air que je respire tous les jours. Je vis à la campagne, mais je crains d'avoir une mauvaise surprise." Atmo demande aux participants de ne pas changer leurs habitudes : mêmes trajets, mêmes modes de transports, mêmes routines. Michelle, pourtant, ne résistera pas à la curiosité : "je me suis fait un programme pour réaliser en deux semaines les parcours que je fais en plus longtemps".

Le micro-capteur est l'un des trois volets de l'opération "SoNumAir" qu'Atmo lance à l'occasion de la quatrième journée nationale de la qualité de l'air. L'association prévoit aussi des rencontres avec les partenaires régionaux et une enquête auprès des citoyens pour savoir comment ils perçoivent la qualité de l'air dans la région.

Ce qui est certains, c'est qu'elle peut être améliorée : les dernières études estiment que la pollution aux particules fines est responsable de 6 500 décès prématurés dans les Hauts-de-France. 48 000 dans toute la France, selon les données de Santé Publique France. Les plus touchés sont bien sûr les publics considérés comme fragiles : enfants, personnes âgés, ceux qui sont touchés par une maladie cardio-respiratoire.

Cocktails de polluants

Mais si on parle surtout de la pollution au moment des pics, quand des mesures sont prises pour limiter la circulation, c'est sur le moyen et long terme que l'exposition aux nano-particules et autres agents irritants est la plus dangereuse. "Si on prend l'exemple des pollens : on sait lesquels sont les plus allergisants, en fonction de l'espèce et de l'exposition, explique Jacques Patris, président d'Atmo Hauts-de-France et ancien chercheur en immunologie. Mais le gros problème aujourd'hui, c'est que les pollens se mélangent avec l'ozone et d'autres polluants. Ils deviennent plus agressifs, en quelques sortes, parce qu'ils sont portés par d'autres molécules et ils interagissent. Il y a des maladies aujourd'hui qui n'existaient pas avant."

Les sources de pollution sont aussi parfois mal connues. Les pics de pollution à l'ozone ou aux particules fines sont désormais régulièrement médiatisés, alors que la pollution intérieure, elle, ne l'est pas. "On passe 90% de notre temps dans des espaces clos, souligne Nicolas Visez, maître de conférence à l'université de Lille et président dans les Hauts-de-France de l'association pour la prévention de la pollution atmosphérique. Or, une étude récente montre que pour les personnes qui font le ménage, leur fonction pulmonaire était diminuée d'une sorte équivalente à fumer plusieurs cigarette par jour. C'est une vraie pollution."

Les produits ménagers peuvent être toxiques, mais aussi le manque d'aération, les mauvaises habitudes. Les associations tentent d'alerter sur le sujet.

Changer les idées reçues

Changer les perceptions est souvent le cœur du problème. Céline Derosiaux, responsable de la communication d'Atmo Hauts-de-France, voit donc au projet des micro-capteurs un avantage supplémentaire, au-delà de la récolte de données : remettre certaines idées reçues en cause.