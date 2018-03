Rouen, France

Une heure pour sensibiliser au changement climatique. Ce samedi 24 mars, nous sommes tous invités à éteindre nos lumières pendant 60 minutes.

Une initiative mondiale baptisée Hearth Hour 2018 qui existe depuis onze ans, et qui est suivie ces dernières années par environ 7000 villes, dans 190 pays. L'idée est de s'engager symboliquement pour la planète et de faire évoluer les mentalités.

On éteint tout sauf la cuisine

A Rouen, le restaurant La Table de Flore situé rue Cauchoise participe à l'opération. A 20 heures 30 précises, la propriétaire des lieux, Flore Mandelpuech, appuiera sur tous les interrupteurs...ou presque. "On éteint tout sauf la cuisine, parce qu'il faut bien qu'on puisse travailler. Mais les clients mangeront à la lumière de lumignons posés sur les tables."

La clientèle sera prévenue, et guidée par d'autres petites bougies pour entrer dans l'établissement. Des affiches sont aussi accrochées aux murs de la salle. "Mais on ne sera pas dans le noir complet, on n'y verra, comme les chats, pas de raison d'avoir peur !"

Animaux perturbés

Pour la restauratrice, qui "croit très fort à la COP 21", il faut sensibiliser aux économies d’énergies et à la protection la planète. "L'éclairage dans nos villes pose des problèmes d'endormissement chez les humains, et perturbe aussi tous les animaux qui, normalement, ne vivent pas avec autant de lumière en pleine nuit".

Un engagement en phase avec la "philosophie" de l'établissement, labellisé "Bon pour le climat" depuis l'ouverture, il y a plus d'un an et demi. "On propose environ 80% de produits locaux, pour la plupart achetés directement chez les producteurs. Et biologiques le plus possible."

Voir les étoiles

Flore Mandelpuech a envoyé un mail à tous les restaurants de la rue Cauchoise "pour qu'eux aussi éteignent leurs lumières." La métropole de Rouen participe aussi à cette opération. Les lumières de nombreux bâtiments seront éteints samedi soir, comme le pont Flaubert, la cathédrale, le panorama XXL, le 106, ou encore l’hôtel de ville et l’hôtel de région.

"C'est un geste symbolique fort, mais _il faut que beaucoup de personnes le fassent en même temps_", reprend la restauratrice. Son souhait pour ce soir ? "J'aimerais voir les étoiles au-dessus de Rouen !" Pour cela, encore faut-il encore que le ciel soit dégagé. Et à ce niveau là, rien n'est moins sûr...