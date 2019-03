Hendaye : un oiseau mazouté retrouvé sur une plage

Hendaye, France

Son corps était recouvert à 70% de mazout. Un oiseau a été retrouvé lundi soir sur une plage d'Hendaye. _"Du pétrole relativement frais, très épais_, précise l'association Hegalaldia, qui a accueilli la bête dans son centre de soins mardi en début de soirée pour animaux sauvages à Ustaritz. Mais il est impossible pour l'heure de garantir que ce soit une des conséquences du naufrage du Grande America".

Les analyses envoyées au Cèdre

Des prélèvement ont été réalisés. Ils seront envoyé mercredi au Cèdre, le Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux. Plusieurs jours seront nécessaires avant d'avoir un retour.

"Vu la manière dont il est maculé de fioul, cela voudrait dire que l'oiseau a fait pas loin de 100 kilomètres de vol après avoir touché le pétrole, raconte sceptique Stephan Maury, le président d'Hegalaldia. Mais on sait que les animaux sont capables de choses extraordinaires, on va donc rester prudent et mesuré".

"Ça fait quand même des années que je n'avais pas vu d'animal touché de cette façon", reconnait le soigneur qui s'est occupé du Fou de Bassan, qui a notamment été actif au moment de l'Erika et le Prestige. "Pour le moment, la pollution que l'on a en mer suite au naufrage du Grande America équivaut à un gros dégazage qu'on a tous les hivers sur les côtes bretonnes".

Les centres se tiennent prêts

D'autant que lorsqu'un gros navire perd une quantité de pétrole, d'autres bateaux plus petits en profitent pour nettoyer, vider leur cuve pour le noyer dans la pollution globale. "Les douanes et le reste des autorités maritimes étant sur la zone du Grande America, il n'y a plus de contrôle du Rail d'Ouessant, où entre 500 et 600 navires passent par jour, l'une des plus grosses autoroutes sur les eaux au monde" détaille Stephan Maury.

En parallèle, les centre de traitements du littoral aquitain ont eu une réunion mardi matin pour se coordonner. Ils sont prêts à accueillir 2.000 animaux mazoutés le cas échéant.