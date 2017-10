Herbicide : Nicolas Hulot souhaite sortir du glyphosate "le plus vite possible"

Interrogé par Le Journal du Dimanche, le ministre de la transition écologique Nicolas Hulot affirme notamment qu'il veut faire interdire le glyphosate "le plus vite possible". "Je ne recule jamais" affirme-t-il.

"Nous en savons assez pour dire qu'il faut sortir du glyphosate" assure Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, dans Le Journal du Dimanche du 15 octobre 2017. "L'objectif est d'y parvenir le plus vite possible en développant des solutions de substitution" ajoute-t-il. "Je ne recule jamais ; parfois je patiente" dit aussi Nicolas Hulot. Ou encore "Je ne suis pas là pour conforter un modèle qui appartient au passé. Tant que je suis là, c'est que j'y crois." Le ministre dément également dans cet entretien les rumeurs de démission.

Le principe actif du Roundup

L'Europe doit décider le 25 octobre prochain si la vente de cet herbicide suspecté d'être cancérogène est autorisée ou non. Le glyphosate est le principe actif du Roundup de Monsanto et d'autres herbicides dans le monde. Ce produit est très critiqué mais les tenants de l'agriculture conventionnelle assurent qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Au début du mois d'octobre, les parents d'un garçon de dix ans handicapé ont annoncé leur intention de porter plainte contre Monsanto. Pour Sabine et Thomas Grataloup, le glyphosate serait responsable du handicap de Théo, né avec une malformation du larynx et de l’œsophage.