À Hervilly-Montigny, une pétition pour alerter sur les nuisances dues aux éoliennes

Les habitants de Hervilly-Montigny sont vent debout... contre le parc éolien de l'épivent. À Hervilly, à l'est de la Somme, depuis Juillet dernier, il y a 6 éoliennes. 29 foyers, sur les 32 du village, ont signé une pétition pour alerter sur les nuisances dues aux éoliennes.

"Vroum ! Vroum ! C'est un vrombissement incessant". Sur sa terrasse, sous sa tonnelle, Maurice Roger est agacé. Depuis Juillet dernier, Engie Green et Maia Eolis ont installé 6 éoliennes, dont une est à 700 mètres derrière son jardin. "On ne peut même plus ouvrir les fenêtres, sinon on les entend. Toute la journée, c'est pénible !". Dans le hameau de Montigny, à Hervilly, les nuisances s'accumulent. "On a des problèmes de signal TV, la télé se coupe, on est obligé de changer de chaîne tout le temps" peste Christeen Bernart, qui a fait installé une parabole sur son toit... Sans résultat. "Moi je crains pour ma maison, on a fait bâtir il y a 5 ans, il n'y avait pas d'éoliennes" en face, Emmanuel Sarrazin aperçoit les éoliennes sur son pas-de-porte, sa maison perdrait 20 à 30% de sa valeur selon plusieurs études "impossible de revendre !".

Le projet d'extension du parc éolien ? "Nous sommes contre"

29 foyers sur les 32 du hameau de Montigny, à Hervilly, ont signé une pétition. Ils veulent alerter sur les nuisances : sonores, visuelles. "Et même sur la santé, les effets seront futurs" croit savoir Gaétan Dodré, le 1er adjoint au maire de Hervilly, lui aussi signataire. Une pétition qui fait réagir Engie Green. L'opérateur, contacté par France Bleu Picardie, confirme qu'un sonomètre va être installé pour mesurer les décibels dans certains jardins très exposés et qu'un réparateur va régler les problèmes de signal TV. Un projet d'extension du parc éolien de l'épivent (6 éoliennes) va être présenté : l'enquête publique démarre ce lundi avec la visite du commissaire-enquêteur en mairie de Bernes. 7 éoliennes supplémentaires devraient être construites. "Nous sommes contre ce projet, on déplace le problème, on multiplie les nuisances" s'indigne Gaétan Dodré, auprès de France Bleu Picardie.

Si les nuisances ne sont pas réglées dans les prochaines semaines, les signataires de la pétition ont prévu de saisir leur député Stéphane Demilly.