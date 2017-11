Météo : vague de froid et neige en plaine cette semaine en France

Des températures de plus en plus hivernales sont attendues cette semaine sur la France. Il devrait même y avoir de la neige sur un vaste partie du territoire.

"Winter is coming" comme le martèle la célèbre série Game of Thrones. Et à en croire les organismes météorologiques, l'hiver arrive bel et bien en France cette semaine avec une vague de froid et des chutes de neige à basse altitude. Et notamment sur les plaines dans l'est du pays bien que la poudreuse ait déjà recouvert plusieurs massifs montagneux ce mois-ci.

Chutes de neige importantes à partir de mercredi

Comme le rappelle Le Parisien, cette vague de froid correspond avec le début de l’hiver météorologique, qui commence le 1er décembre, soit vendredi. La chaîne Météo montre la probabilité de neige en plaine, par zone géographique, entre mercredi et samedi, grâce à cette carte.

Le risque de chutes de #neige en #plaine est confirmé cette #semaine. C'est dans l'Est, entre #mercredi et #samedi, que le risque de tenue temporaire de neige au sol en plaine est le plus important. pic.twitter.com/M9iniUy77S — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 26, 2017

Keraunos, l’observatoire français des tornades et orages violents, montre sur cette carte la quantité de neige cumulée attendue.

Semaine à venir hivernale. Voici la moyenne des 50 membres du modèle européen concernant les chutes de neige pour la semaine prochaine. Le signal pour une couche de neige au sol d'ici la fin de semaine pro est significatif. pic.twitter.com/UqLgMdtlg5 — Keraunos (@KeraunosObs) November 26, 2017

Selon les prévisions de Météo France, la neige va gagner du terrain par l’est du pays. Les chutes se propageront sur une zone allant du Nord-Est au Sud-Est, c’est-à-dire des Hauts-de-France et au Grand Est jusqu’à la Nouvelle-Aquitaine. En plaine, les températures ne devraient pas descendre plus bas que quelques degrés en dessous de zéro.

Si des flocons épars ne sont pas exclus lundi matin ou mardi soir dans l’Est, c’est un peu plus tard que les chutes doivent devenir plus importantes. A partir de mercredi, Météo France annonce des précipitations neigeuses dans l’est du pays.