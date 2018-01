De la pluie depuis quasiment un mois, des températures qui atteignent 10°C. Cet hiver totalement atypique ne fait pas les affaires des éleveurs bovins. Les prairies se transforment en champs de boue et les animaux tombent plus facilement malades.

Vous en avez marre de ce temps pourri ? Les vaches aussi. Cet hiver humide et doux transforme les pâtures en véritables bourbiers, et fragilise les animaux.

On le voit aux 4 coins de la Creuse, les prairies sont gorgées d'eau, de véritables marécages par endroits. Çà fait un mois que ça dure, et cette situation devient vraiment difficile a vivre pour les éleveurs. Pour beaucoup, il est impossible de rentrer tous leurs animaux à l'étable. En Creuse, terre d’élevage extensif, les vaches restent habituellement dehors lors des hivers. Un temps froid et sec ne leur pose pas de problèmes. Il suffit de les nourrir suffisamment en fourrage pour les aider à tenir le coup, mais là la situation est beaucoup plus inconfortable.

Dans les champs , les vaches ne peuvent plus se coucher

"Autour des nourrisseurs, les grilles qui reçoivent le fourrage, les animaux piétinent tout et transforment la pâture en champ de boue, explique Bernard Moreau qui possède près de 400 Limousines avec son fils à Ajain. On a beau les changer d'endroits tous les 3 jours, les prairies sont littéralement labourées et auront du mal a s'en remettre. Et puis, une vache ne se couche pas sur un sol gorgé d'eau.. alors les animaux marchent, piétinent et se fatiguent", souligne l’éleveur qui n'a pas le souvenir d'un mois de janvier aussi doux en Creuse .

Les vaches manquent aussi de soleil

Autre particularité de ce mois de janvier pourri, l'absence de lumière joue sur la santé des animaux "Le manque de soleil nous déprime, il rend aussi les vaches plus faibles, détaille Boris Bouvet , vétérinaire au Groupement de Défense Sanitaire de la Creuse. Or, ce temps très doux favorise aussi les virus et les microbes. Dans les élevages, on ne compte plus les cas de "grippe" : des infections pulmonaires qu'il faut soigner à grands coups d'antibiotiques".

Pour l'instant, il n'y a pas de mortalité significative au sein du cheptel creusois, mais les petits veaux pourraient être mis en danger si ce temps très humide et trop doux persiste encore 3 semaines à un mois.