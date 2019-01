Hivernage des palombes : les oiseaux délaissent les Landes pour le Gers

Landes, France

Avant l'hivernage, la migration des palombes à l'automne 2018 était déjà exceptionnelle selon les observations des Fédérations des chasseurs d'Aquitaine et de Midi Pyrénées. Elles qui organisent les comptages depuis plus de vingt ans, elles n'avaient jamais vu ça. Plus de deux millions cinq cent mille pigeons ramiers, venus de l'Europe de l'Est, ont mis le cap vers le Sud-Ouest cet automne. Sachant que le couloir de migration s'est décalé un peu plus vers l'Est, c'est le Gers qui détient le record de l'hivernage des palombes en décembre.

Les fédérations de chasseurs de la région ont recensé plus d'1 million 200 000 oiseaux dans le département gersois, dont un million regroupés dans un seul dortoir, et là encore c'est exceptionnel. Dans les Landes, en revanche, on observe une petite baisse du nombre de palombes. Les chasseurs en ont relevé 200 000 seulement en décembre, au lieu de 400 000 habituellement.

Qu'est-ce qui explique ces nouveaux mouvements ?

C'est la nourriture qui organise l'hivernage des palombes dans la région. Selon les chasseurs, il est possible que les Landes présentent moins de ressources alimentaires cette année, notamment les champs de maïs. Par conséquent, pendant le mois de décembre, les spécialistes ont observé des déplacements en masse, quotidiens de ces pigeons ramiers. Ils ont fait des allers-retours entre le Gers et les Hautes-Pyrénées pour aller y chercher des faines de hêtres et des glands.