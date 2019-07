Homo sapiens aurait découvert l'Europe 140.000 ans plus tôt qu'on ne le pensait

On sait qu'homo sapiens est né en Afrique et on pensait qu'il ne s'était aventuré en Europe qu'il y a 70.000 ans. Mais une étude parue ce mercredi dans la revue Nature montre que cette migration se serait faite beaucoup plus tôt.

La transhumance aurait eu lieu dans un passé très lointain : il y a 210.000 ans. Car c'est l'âge d'Apimida, découvert en Grèce dans une grotte du Péloponnèse. Ce qui en fait le plus vieil homo sapiens non africain qu'on ait jamais retrouvé.

Apimida a mis 40 ans à entrer dans la famille homo sapiens

Mais il s'est passé 40 ans entre la découverte de ses restes et son entrée dans la famille homo sapiens. D'abord parce que ça été coton de le sortir de sa roche. Et aussi parce que les techniques de datation et d'imagerie d'aujourd'hui permettent des analyses impossibles avant.

Une étude scientifique qui ne fait pas l'unanimité

Cela dit, tous les scientifiques ne croient pas que ce papy grec est un homo sapiens. Ils jugent son bout de crâne trop petit pour être probant. Bien sûr, pas les auteurs de l'étude pour qui l'arrondi du crâne ressemble comme deux gouttes d'eau au notre.

S'ils ont raison, c'est la preuve que nos ancêtres ont voulu très tôt découvrir le vaste monde. Quitte à rebrousser chemin pour mieux revenir mais bien plus tard.

L'article original paru dans la revue Nature.