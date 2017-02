Huit mois après les inondations, les agriculteurs du Loiret ne peuvent "plus se payer l'électricité ou des vêtements"

La FDSEA du Loiret organise son assemblée générale ce jeudi à Neuville-aux-Bois. Après les inondations de juin 2016, les agriculteurs du département sont en grande difficulté. France Bleu Orléans a rencontré Olivier Parou. Ce producteur de céréales à Huêtre a du mal à joindre les deux bouts.

Olivier Parou regarde ses champs, l'air dépité. A cause des inondations de l'an dernier, ce producteur de céréales à Huêtre, près de Gidy, a perdu 70 000 euros. "La production de l'année n'a permis de payer que les loyers des terres", glisse-t-il dans un soupir.

Aucun investissement et plus d'argent pour manger

Huit de ses 144 hectares ont été complètement ravagés. "Il y a eu zéro production sur ces terrains, explique l'agriculteur. Donc voilà, nous avons fait difficilement 20 quintaux au lieu de 70 quintaux habituellement (NDLR : un quintal vaut 0,1 tonne)". Sa production a donc été divisée par 3,5 l'an dernier.

Et cela a de graves conséquences. Aujourd'hui, Olivier Parou ne fait plus aucun investissement, il ne peut pas réparer son matériel. Quant à sa vie quotidienne, familiale, elle est devenue très compliquée : "On n'a pas d'argent pour manger, pour payer l'électricité, pour acheter des vêtements".

Les conjointes qui étaient à temps partiel repassent à temps complet, les vacances, n'en parlons pas... Moralement, c'est très dur de travailler tous les jours et de se dire "je perds de l'argent" - Olivier Parou

L'agriculteur l'admet, lui a eu de la chance. Après vingt ans de travail, il avait de l'argent de côté, environ 48 000 euros, et a pu combler en partie le manque à gagner. Olivier Parou a également obtenu des aides mais insuffisantes selon lui.

Sur un hectare inondé, la perte s'élève à 700 euros. Sur cette somme, l'Etat n'a versé au producteur que 13 euros. "Il serait judicieux que nos hommes politiques arrêtent de dire qu'ils aident l'agriculture", s'agace Olivier Parou. Aujourd'hui, l'agriculteur leur demande avant tout "d'arrêter de mettre de nouvelles normes qui nous empêchent de travailler sereinement".

Je pense que l'agriculture française est une agriculture de plus en plus propre mais là, elle n'en peut plus" - Olivier Parou

Selon Olivier Parou, le nombre de cessions d'exploitation a été multiplié par 4 l'an dernier dans le Loiret. On est passé de cinq à vingt cessions. Certains agriculteurs sont partis à la retraite mais beaucoup ont abandonné face aux difficultés.