Géothermie en Combrailles : feu vert pour les recherches

Le projet de géothermie dans les Combrailles est officiellement lancé. N. HULOT (transition écologique) et B. LE MAiRE (économie) ont signé le permis exclusif de recherches (PER) de Combrailles-en-Marche pour 3 ans. 63 communes de la Creuse, de l’Allier, et du Puy-de-Dôme sont dans le périmètre.

Le 24 octobre 2017, Nicolas Hulot et Bruno Le Maire, ministres de la transition écologique et de l'économie, ont signé l'arrêté accordant un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température, dit « permis de Combrailles-en-Marche » (Allier, Creuse et Puy-de-Dôme), à la société TLS Geothermics SAS.

TLS Geothermics promet une géothermie "sans fracturation hydraulique". Lors d'une réunion publique, le 20 mai 2017 à Chambon-sur-Voueize, la société toulousaine avait détaillé son projet ici

Objectif : localiser des zones de forte chaleur (120 à 150°C) à une profondeur de 3 à 5 kilomètres, et des eaux souterraines qui permettront de transformer la chaleur en calories. Après avoir ciblé une zone, TLS Geothermics envisage d'y construire une centrale géothermique au plus tard dans 5 ans.

Une zone à explorer entre Creuse, Allier et Puy-de-Dôme

31 communes en Creuse : Auge, Bord-Saint-Georges, Boussac, Boussac-Bourg, Budelière, Chambonchard, Chambon-sur-Voueize, Charron, Evaux-les-Bains, Fontanières, Gouzon, La Celle-sous-Gouzon, Lavaufranche, Lépaud, Leyrat, Lussat, Nouhant, Reterre, Rougnat, Saint-Julien-la-Genête, Saint-Loup, Saint-Pierre-le-Bost, Saint-Silvain-Bas-le-Roc, Saint-Silvain-sous-Toulx, Sannat, Soumans, Tardes, Toulx-Sainte-Croix, Trois-Fonds, Verneiges, Viersat.

26 communes dans l'Allier : Archignat, Arpheuilles-Saint-Priest, Chambérat, Durdat-Larequille, Huriel, La Celle, La Chapelaude, La Petite Marche, Lamaids, Lavault-Sainte-Anne, Lignerolles, Marcillat-en-Combraille, Mazirat, Néris-les-Bains, Prémilhat, Qauinssaines, Ronnet, Sainte-Thérence, Saint-Fargeol, Saint-Genest, Saint-Marcel-en-Marcillat, Saint-Martinien, Saint-Sauvier, Terjat, Treignat, Villebret.

6 communes dans le Puy-de-Dôme : Ars-les-Favets, Bussières, Château-sur-Cher, Pionsat, Saint-Hilaire, Saint-Maurice-près-Pionsat.

