2018 : l'année la plus chaude en Ile-de-France depuis 70 ans !

En 2018, l'Île-de-France a connu son année la plus chaude depuis 1947. Les températures moyennes dans la région étaient supérieures de 1,5° par rapport à la normale. En tout, les Franciliens ont eu droit à 2000 heures de soleil... Un record !

Est-ce un autre signe du réchauffement climatique ? "Très certainement" pour Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo France. En 2018, l’Île-de-France a battu des records de températures. 98 jours de chaleur et 26 jours de très forte chaleur (au-dessus des 30°). La dernière fois qu'il a fait plus chaud (depuis de début des relevés météorologiques), c'était en 1947, avec 87 jours de chaleur.

Même la canicule de 2003 n’avait pas été si longue. Selon les relevés de Météo France, le pic de chaleur dans la région a eu lieu le 27 juillet 2018 : il faisait 36° à Melun (Seine-et-Marne), 37 à Courdimanche (Val-d'Oise) et à Paris par exemple.

Le mois de juillet est loin d'être le seul concerné. Les températures ont été anormalement élevées pendant 10 mois de l’année. "Si on fait le calcul, la température moyenne en Île-de-France en 2018 est d’environ 14°, ce qui correspond au climat de… Toulouse !", explique Frédéric Nathan.

Trop de soleil donc, mais aussi trop de pluie. Rappelez-vous des inondations et des orages au printemps : la Seine qui déborde, des stations de métro et de RER fermées… "Le 11 juin 2018, il est tombé 95 millimètres de pluie à Torcy en 24 heures, 78 millimètres à Paris. C'est l'équivalent d’un mois de pluie à cette période de l’année", constate Frédéric Nathan, de Météo France. Impossible pour le prévisionniste de savoir si de tels phénomènes se reproduiront en 2019. Mais une chose est sûre : "Depuis 2010, il fait chaque année un peu plus chaud..."